Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
27. 3. 2026,
9.17

vreme ceste ceste sneg

Na jugovzhodu Slovenije sneži, na cestah vse razpoložljive plužno-posipne enote

R1-213, Pudob - Babno Polje, Iga vas | Sneženje naj bi popoldne ponehalo. | Foto DARS

Foto: DARS

Na območju Dolenjske, Posavja in Kočevja je po trenutnih podatkih po nižinah zapadlo do pet centimetrov snega, na prelazih in višje ležečih cestah pa do 15 centimetrov, na Kočevskem na določenih lokacijah tudi več kot 20 centimetrov snega. Na cestah so vse razpoložljive plužno-posipne enote. Popoldne naj bi sneženje ponehalo.

Po podatkih družbe CGP, ki kot koncesionar skrbi za vzdrževanje državnih in nekaterih občinskih cest v jugovzhodni Sloveniji, Posavju, Zasavju in delu Notranjske, je sneg zelo težek, zato se morajo poleg prevoznosti cest ukvarjati tudi z drevesi, ki so padla na ceste.

Na območju Policijske uprave (PU) Novo mesto so med 5. in 9.30 obravnavali deset prometnih nesreč. V večini primerov je šlo za trke vozil v podrto drevje in zdrse. V eni nesreči se je ena oseba lažje poškodovala, v devetih nesrečah pa je nastala le premoženjska škoda na vozilih, so sporočili s PU Novo mesto.

Zaradi velike količine snega in močnega vetra sta trenutno za promet zaprti cesti Borovec–Dragarji in Zgornji Čačič–Osilnica. Za tovorni promet nad 7,5 tone so zaprti prelaza Vahta in Črmošnjice ter cesta Štrekljevec–Jugorje. V primeru močnega sneženja se morajo vozniki tovornih vozil nad 7,5 tone na glavnih in regionalnih cestah sami izločiti iz prometa, na avtocesti pa izločanje odreja Dars, opozarjajo na PU Novo mesto.

Fara | Foto: DARS Fara Foto: DARS

Po trenutni vremenski napovedi naj bi padavine ponehale do popoldneva.

V takih razmerah na ceste z zimsko opremo

Vse prisotne v prometu v družbi CGP pozivajo k previdnosti in strpnosti na cestah ter k uporabi zimske opreme, ki je v zimskih razmerah po zakonu obvezna. Na PU Novo mesto voznikom svetujejo, naj hitrost vožnje zmanjšajo in prilagodijo razmeram na cesti, prilagodijo pa naj tudi varnostno razdaljo do vozil, ki vozijo pred njimi. Izogibajo naj se položajem, v katerih bi bilo treba nenadno zavirati, vožnja skozi ovinke pa naj bo umirjena in počasnejša kot v razmerah, ko so ceste suhe.

V cestni promet naj se vključujejo le z dobro očiščenimi vozili in vozili, opremljenimi s predpisano zimsko opremo.

