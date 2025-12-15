V nedeljo popoldne so 78-letnega režiserja Roba Reinerja in njegovo 68-letno ženo Michele Singer Reiner našli mrtva v njunem domu v prestižni losangeleški četrti Brentwood. Po poročanju ameriških medijev naj bi bile na obeh truplih vbodne rane, osumljenec za umor pa naj bi bil njun sin Nick Reiner, ki ga je policija pridržala.

Nick Reiner Foto: Guliverimage

Rob Reiner je bil uveljavljen filmski režiser iz znane hollywoodske družine, njegov oče je bil komik in režiser Carl Reiner. Rob Reiner je režiral vrsto uspešnic, med drugim Princesa nevesta, Misery in Ko je Harry srečal Sally. Med snemanjem zadnjega je spoznal tudi Michele Singer, zaradi nje spremenil konec tega legendarnega filma in se nato leta 1989 poročil z njo. V zakonu so se jima rodili trije otroci, dva sinova in hčerka.