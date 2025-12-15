Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
7.17

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Rob Reiner

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 7.17

1 minuta

Režiserja Roba Reinerja in njegovo ženo našli mrtva

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Rob Reiner | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Zakonca so našli mrtva na njunem domu, umora je osumljen njun sin.

V nedeljo popoldne so 78-letnega režiserja Roba Reinerja in njegovo 68-letno ženo Michele Singer Reiner našli mrtva v njunem domu v prestižni losangeleški četrti Brentwood. Po poročanju ameriških medijev naj bi bile na obeh truplih vbodne rane, osumljenec za umor pa naj bi bil njun sin Nick Reiner, ki ga je policija pridržala.

Nick Reiner | Foto: Guliverimage Nick Reiner Foto: Guliverimage

Rob Reiner je bil uveljavljen filmski režiser iz znane hollywoodske družine, njegov oče je bil komik in režiser Carl Reiner. Rob Reiner je režiral vrsto uspešnic, med drugim Princesa nevesta, Misery in Ko je Harry srečal Sally. Med snemanjem zadnjega je spoznal tudi Michele Singer, zaradi nje spremenil konec tega legendarnega filma in se nato leta 1989 poročil z njo. V zakonu so se jima rodili trije otroci, dva sinova in hčerka.

Rob Reiner
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.