Nedelja, 14. 12. 2025, 12.04
23 minut
Požar v Sparovih skladiščih, intervencija še poteka #video
Zjutraj je zagorelo v skladiščnih prostorih podjetja na Letališki ulici v Ljubljani, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave. Po naših informacijah je požar izbruhnil v prostorih podjetja Spar. Intervencija še poteka.
Po do zdaj znanih podatkih so vse osebe zapustile objekt, v katerem gori, in nihče naj ne bi bil poškodovan, so še sporočili iz policije.
Policisti so kraj požara zavarovali in bodo z ogledom samega kraja pričeli, ko bodo požar pogasili in bodo vzpostavljeni varni pogoji za delo.