Zjutraj je zagorelo v skladiščnih prostorih podjetja na Letališki ulici v Ljubljani, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave. Po naših informacijah je požar izbruhnil v prostorih podjetja Spar. Intervencija še poteka.

Po do zdaj znanih podatkih so vse osebe zapustile objekt, v katerem gori, in nihče naj ne bi bil poškodovan, so še sporočili iz policije.

Foto: PGD Zalog - Sp.Kašelj/Facebook

Policisti so kraj požara zavarovali in bodo z ogledom samega kraja pričeli, ko bodo požar pogasili in bodo vzpostavljeni varni pogoji za delo.