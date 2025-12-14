Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Požar v Sparovih skladiščih, intervencija še poteka #video

Zjutraj je zagorelo v skladiščnih prostorih podjetja na Letališki ulici v Ljubljani, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave. Po naših informacijah je požar izbruhnil v prostorih podjetja Spar. Intervencija še poteka.

Po do zdaj znanih podatkih so vse osebe zapustile objekt, v katerem gori, in nihče naj ne bi bil poškodovan, so še sporočili iz policije.

Foto: PGD Zalog - Sp.Kašelj/Facebook

Policisti so kraj požara zavarovali in bodo z ogledom samega kraja pričeli, ko bodo požar pogasili in bodo vzpostavljeni varni pogoji za delo.

