Sobota, 13. 12. 2025, 8.35
17 ur, 44 minut
1. DOL za ženske, 14. krog
Novogoričanke in Kamničanke zmago lovijo doma, v Kopru obalni derbi
14. krog slovenskega prvenstva za odbojkarice bodo odprle drugouvrščene Novogoričanke, ki bodo pričakale Šempetranke, Kamničanke se bodo doma merile z zadnjim Formisom, na Obali pa bo v soboto obalni derbi med Koprčankami in Ankarančankami. Vodilne Mariborčanke bodo na delu v nedeljo, ko bodo gostovale v Radovljici.
1. DOL, ženske, 14. krogSobota, 13. december Nedelja, 14. december
Lestvica:
