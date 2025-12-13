Novogoričanke in Kamničanke zmago lovijo doma, v Kopru obalni derbi

14. krog slovenskega prvenstva za odbojkarice bodo odprle drugouvrščene Novogoričanke, ki bodo pričakale Šempetranke, Kamničanke se bodo doma merile z zadnjim Formisom, na Obali pa bo v soboto obalni derbi med Koprčankami in Ankarančankami. Vodilne Mariborčanke bodo na delu v nedeljo, ko bodo gostovale v Radovljici.