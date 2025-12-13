Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sportal

Sobota,
13. 12. 2025,
8.35

17 ur, 44 minut

Formis SIP Šempeter odbojka GEN-I Volley OTP Banka Branik Calcit Volley 1 DOL

1. DOL za ženske, 14. krog

Novogoričanke in Kamničanke zmago lovijo doma, v Kopru obalni derbi

Sportal

Gen-i Volley | Novogoričanke bodo po porazu v Radovljici sredi tedna tokrat zmago lovile doma proti Šempetrankam. | Foto GEN-I Volley

Novogoričanke bodo po porazu v Radovljici sredi tedna tokrat zmago lovile doma proti Šempetrankam.

Foto: GEN-I Volley

14. krog slovenskega prvenstva za odbojkarice bodo odprle drugouvrščene Novogoričanke, ki bodo pričakale Šempetranke, Kamničanke se bodo doma merile z zadnjim Formisom, na Obali pa bo v soboto obalni derbi med Koprčankami in Ankarančankami. Vodilne Mariborčanke bodo na delu v nedeljo, ko bodo gostovale v Radovljici.

 
Gen-I Volley
Sportal Presenečenje za Novogoričanke v Radovljici

1. DOL, ženske, 14. krog

Sobota, 13. december
Nedelja, 14. december

Lestvica:

Formis SIP Šempeter odbojka GEN-I Volley OTP Banka Branik Calcit Volley 1 DOL
