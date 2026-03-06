Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

6. 3. 2026,
11.52

20 minut

Odbojkarji Calcita se vračajo iz Dubaja v domovino

Gregor Hribar | Predsednik kluba Gregor Hribar je za klubsko spletno stran povedal, da med bivanjem v Dubaju niso imeli večjih težav. | Foto Matic Klanšek Velej/Sportida

Predsednik kluba Gregor Hribar je za klubsko spletno stran povedal, da med bivanjem v Dubaju niso imeli večjih težav.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Odbojkarji Calcita iz Kamnika se bodo danes iz Dubaja vrnili v domovino. Na Letališču Jožeta Pučnika bodo pristali predvidoma ob 13.15, so sporočili iz kluba. Kamničani so v Dubaju nastopali na mednarodnem turnirju, kjer so dosegli eno zmago in dva poraza.

Calcit Volley
Sportal Odbojkarji obtičali: Vsi se obnašajo, kot da se nič ne dogaja

Z omenjenim izkupičkom so končali na tretjem mestu v skupini, kar ni bilo dovolj za uvrstitev v nadaljnje tekmovanje. Na turnirju pod pokroviteljstvom enega izmed tamkajšnjih šejkov je sodelovalo sedem ekip, od tega štiri evropske.

Poleg Kamničanov so to bili še italijanski Grottazzolina in Cisterna Volley ter beloruski Šahtjor Soligorsk. Slovenski predstavniki so proti Grottazzolini izgubili z 0:3, medtem ko jih je Cisterna Volley premagala s 3:2, sami pa so bili z enakim izidom boljši od mongolske ekipe Darkhan Moguls.

Predsednik kluba Gregor Hribar je za klubsko spletno stran povedal, da med bivanjem v Dubaju niso imeli večjih težav, čeprav so zaradi povračilnih ukrepov Irana, ki so posledica napada Izraela in ZDA na to državo, morali nekaj ur preživeti v zaklonišču.

