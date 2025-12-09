Nekster izplačal skoraj tri milijone evrov izplačanih obresti in postal varno zatočišče za slovenske varčevalce

V času, ko se slovenski varčevalci soočajo s trdovratno inflacijo, ki še vedno znaša 2,4 odstotka, in medtem ko banke za vezane vloge ponujajo obresti, ki komaj pokrivajo izgubo vrednosti denarja, slovenska platforma Nekster dosega vedno nove mejnike. S skoraj tri tisoč slovenskih vlagateljev dokazujejo, da na trgu obstaja varna in donosna alternativa.

Leto 2025 se počasi izteka, pogled na stanje na bančnih računih pa za marsikaterega Slovenca ni spodbuden. Po podatkih statističnega urada letna inflacija znaša 2,4 odstotka. To pomeni, da deset tisoč evrov, ki spijo na banki, v enem letu realno izgubi približno 240 evrov kupne moči.

Medtem ko so se obrestne mere Evropske centralne banke ustalile pri dveh odstotkih, se to na depozitih varčevalcev pozna le minimalno. Povprečne obrestne mere za nove vezane vloge gospodinjstev v Sloveniji se gibljejo od 1,5 do 2,2 odstotka, kar je premalo, da bi premagalo inflacijo. Slovenski varčevalec, ki zvesto varčuje na banki, tako dejansko garantirano izgublja denar.

Rešitev, ki je prepričala že skoraj tri tisoč Slovencev

V tem okolju negativnih realnih donosov pa izstopa slovenska zgodba o uspehu. Platforma Nekster se približuje meji tri milijone evrov izplačanih obresti svojim vlagateljem, ki jo bo presegla v prihodnjih mesecih.

To ni zgolj statistični podatek, temveč dokaz, da model zavarovanih naložb deluje tudi v najbolj negotovih časih. S povprečnim letnim donosom, ki presega pet odstotkov (trenutno povprečje zadnjih 12 mesecev znaša med 5,00 in 5,86 odstotka, zadnjih 36 mesecev pa med 15,76 in 18,97 odstotka), Nekster svojim uporabnikom omogoča ne le ohranitev vrednosti denarja, temveč njegovo realno plemenitenje.

Foto: Nekster

Zakaj pametni denar beži na Nekster?

Ključna prednost, ki Nekster postavlja ob bok (in pred) tradicionalne naložbe, ni le donos, temveč enostavnost, predvidljivost in varnost.

"Ljudje so utrujeni od volatilnosti delnic in kriptovalut ter nizkih donosov na bankah. Iščejo predvidljivost," pojasnjuje Nejc Apšner, direktor Neksterja. "Naša ključna prednost je, da je za vlagatelja platforma enostavna, intuitivna, predvidljiva, vse terjatve na platformi pa so zavarovane. Za to jamči največja zavarovalnica na svetu."

Varnostni sistem temelji na več ključnih točkah:

Dvostopenjski nadzor in zavarovanje: Vsako posojilo prestane strogi dvostopenjski sistem preverjanja. Zavarovanje: Vsaka naložba ima zavarovanje proti neplačilu. Varnostni sklad: Dodatna varovalka, v katero se stekajo sredstva glede na tveganje. Visoka razpršenost: Sistem (ali funkcija AutoInvest) omogoča, da se vaš vložek z enim klikom razprši med stotine različnih podjetij, kar preprečuje odvisnost od ene same naložbe. Celovita digitalna varnost: Vaša sredstva in podatki so zaščiteni z najnaprednejšimi varovali, vključno z 256-bitno enkripcijo, dvostopenjsko avtentikacijo in 24-urnim nadzorom nad poskusi zlorab.

Dostopno vsem, ne le bogatim

Druga revolucija, ki jo je prinesel Nekster, je demokratizacija investiranja. Za vstop ne potrebujete tisoče evrov kot pri nepremičninah ali določenih skladih. Na platformi Nekster lahko začnete investirati že z enim evrom.

To je platformo odprlo študentom, upokojencem in mladim družinam, ki želijo plemenititi svoje prihranke tudi brez vezave.

Trije milijoni razlogov za zaupanje

Mejnik treh milijonov evrov izplačanih obresti je sporočilo trgu: to ni več eksperimentalni startup, ampak resna finančna institucija, ki je v slovensko gospodarstvo vložila že več kot 500 milijonov evrov. S tem ne pomagajo le vlagateljem do donosov, ampak zagotavljajo nujno potrebno likvidnost slovenskim podjetjem za rast in razvoj.

Za tiste, ki še vedno hranijo denar na banki pri 1,5-odstotnih obrestih, medtem ko inflacija odnaša 3,1 odstotka, je matematika jasna. Preizkusite platformo, ki ji zaupa že skoraj tri tisoč vlagateljev, in poskrbite, da bo vaš denar delal za vas – varno in donosno.

Naročnik oglasnega sporočila je Nekster Finance, d. o. o.

Pred investicijo se posvetujte s strokovnjakom. Pretekli donosi niso garancija za prihodnost.