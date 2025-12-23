Bo Venezuela proti ameriški letalonosilki uporabila skrivnostno nemško orožje?

Donald Trump vse bolj stiska obroč okoli Venezuele. Več kot očitno si želi strmoglaviti venezuelskega predsednika Nicolasa Maduro. V ozadju ameriškega rožljanja z orožjem so tudi želje Washingtona po nadzoru nad venezuelskimi zalogami nafte. Za zdaj so Američani proti Venezueli uvedle pomorsko blokado. Številne pa seveda muči vprašanje, ali bo izbruhnila tudi odkrita vojna med državama? In kakšne možnosti ima Venezuela proti najmočnejši vojski na svetu?

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump najprej uničeval venezuelske gliserje, ki naj bi jih uporabljali tihotapci mamil za prevoz mamil iz Latinske Amerike v ZDA, se je ameriška ost pozneje usmerila tudi proti venezuelskemu izvozu nafte. Američani so za zdaj zasegli dva venezuelska tankerja, na lovu so tudi za tretjim. Po podatkih ministrstva za domovinsko varnost naj bi bila zasežena tankerja na poti na Kitajsko in v Rusijo.

Washington zanima venezuelska nafta

Trump prostodušna omenja, da Američane zanima tudi črpanje venezuelske nafte. Ta država, kjer že nekaj let vladajo socialistično usmerjeni chavisti (ime so dobili po zdaj že pokojnem venezuelskem voditelju Hugu Chavezu), ima menda največje zaloge nafte na svetu. Zdaj vlada Venezueli – tudi s pomočjo spornih volitev, o verodostojnosti katerih dvomijo tudi levo usmerjeni voditelji drugih južnoameriških držav - njegov naslednik Nicolas Maduro.

Maduro, ki išče zaveznike v Pekingu, Moskvi in Teheranu, za zdaj ne kaže želje po odhodu z oblasti. Glede na prejšnje podatke o izvozu se je venezuelski izvoz nafte zaradi dveh ugrabitev tankerjev, ki ju je Maduro označil za piratstvo, verjetno zmanjšal za do 90 odstotkov. To je dramatičen udarec za režim v Venezueli, nekoč bogati državi, ki je zdaj druga najrevnejša država v Latinski Ameriki in na Karibih, piše britanski medij The European.

Čeprav Američani trdijo, da Venezuelci tihotapijo mamila v ZDA, pa po mnenju strokovnjakov droge za ameriški trg tihotapijo skoraj izključno po kopnem čez mehiško mejo, medtem ko Venezuela proizvaja kokain za Evropo.

Američani napenjajo mišice

ZDA so v bližini Venezuele zbrale močno vojsko. V Karibskem morju je največja letalonosilka na svetu USS Gerald R. Ford, ki patruljira ob venezuelski obali. Ob njej so tudi rušilci in jedrske podmornice. Na območju je skupno približno 15 tisoč ameriških vojakov.

V Portoriku imajo Američani nameščene najsodobnejše bojne lovce F-35 in brezpilotne letalnike Reaper. Strateški bombniki B-52 in B-1B že izvajajo demonstracijske misije vzdolž obale. Skupno je za morebitni napad na Venezuelo pripravljenih od 50 do 80 ameriških bojnih letal.

Vojaška primerjava med ZDA in Venezuelo:

Washington se zanaša tudi na specialne enote in agente CIE. Trump je že potrdil, da je odobril akcije CIE. Bodo namesto klasične invazije dobili ciljno usmerjene napade in prikrite operacije? Maduro, na katerega je Washington razpisal nagrado v višini do 50 milijonov dolarjev (42,4 milijona evrov) za informacijo, ki bi lahko vodile do njegove aretacije in/ali obsodbe, uradno živi v svoji rezidenci Palacio de Miraflores v Caracasu. Ima pa menda na voljo še dve tajni lokaciji, da bi se izognil raketnemu napadu.

Kaj ima na voljo Maduro?

Maduro ima za obrambo pred ameriškim napadom na voljo Bolivarske nacionalne oborožene sile (FANB), ki so si s približno 123 tisoč vojaki v zadnjih dveh desetletjih pridobile sloves regionalne vojaške sile. Na voljo imajo orožne sisteme, kot so ruski lovci Su-30, ruski tanki T-72, ruski raketni sistemi S-300, Pečora in Buk, pa tudi prenosni sistemi zračne obrambe Igla-S. To orožje so Venezuelci kupili v času Chaveza in je večinoma sovjetske izdelave.

Venezuela ima na voljo eno podmornico nemške izdelave tipa 209A-1300. Na fotografiji je podobna podmornica nemške izdelave tipa 209-1400, ki so jo Nemci izdelali za Južno Afriko. Foto: Guliverimage

Vendar pa imajo Venezuelci tudi francoske tanke AMX-30, v ZDA kupljene lovce F-16 in podmornice iz Nemčije. Toda nakup rezervnih delov in vzdrževanje sta verjetno trpela v letih gospodarskega upada, zmanjšanega izvoza surove nafte in vse večjih sankcij. Kot piše The European, je od 39 lovskih letal Su-30 in F-16 verjetno stalno operativen le del.

Je nemška podmornica nevarnost za ameriške ladje?

Venezuelska mornarica je zasnovana predvsem za obalne patrulje. Po podatkih IISS ima Caracas tudi eno italijansko fregato razreda Mariscal Sucre ter devet oceanskih in obalnih patruljnih čolnov, vključno s štirimi iz Španije. Venezuela je leta 1972 v Zahodni Nemčiji naročila dve podmornici tipa 209 (razreda Sabalo). Leta 1994 sta bili posodobljeni v Kielu. Zdaj je na razpolago le še ena podmornica, ki pa bi lahko v primeru eskalacije predstavljala grožnjo ameriškim ladjam.

Poleg FANB je Chavez ustanovil milico, katere število je na začetku leta znašalo 220 tisoč oboroženih mož in za katero Maduro trdi, da se bo povečala na 4,5 milijona – številka, ki jo strokovnjaki iz možganskega trusta IISS ocenjujejo kot nerealno. Morala vojakov je verjetno precej visoka.

Militarizirana venezuelska družba

Venezuelska družba je močno militarizirana; vojaško osebje zaseda položaje v ključnih sektorjih in je po podatkih Transparency International zastopano v upravnih odborih vsaj 103 javnih podjetij in 11 od 34 ministrstev. Poleg tega je še 24 podjetij, od katerih večina ne opravlja vojaških nalog ali se ne ukvarja s proizvodnjo, podrejenih ministrstvu za obrambo, še piše The European.