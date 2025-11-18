Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Torek,
18. 11. 2025,
17.13

Osveženo pred

15 ur, 38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Yellow 5,53

Natisni članek

Natisni članek
F-16 letala gripen ZDA Kolumbija

Torek, 18. 11. 2025, 17.13

15 ur, 38 minut

Hud letalski udarec za ZDA. To je znano.

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Yellow 5,53
Gripen E | Kolumbijci so kupili različici gripen E in dvosedežni gripen F. Na fotografiji je gripen E, ki jih imajo brazilske letalske sile. | Foto Guliverimage

Kolumbijci so kupili različici gripen E in dvosedežni gripen F. Na fotografiji je gripen E, ki jih imajo brazilske letalske sile.

Foto: Guliverimage

Nekoč zaničevalno lovsko letalo gripen postaja prava izvozna uspešnica za Švedsko. Ameriški predsednik Donald Trump je pomembno prispeval k 3,6 milijarde dolarjev (3,11 milijarde evrov) vrednemu poslu med Skandinavci in Bogoto.

Pred dobrimi desetimi leti je švicarsko prebivalstvo na referendumu zavrnilo nakup švedskega lovskega letala gripen. Danes prav ta model doživlja porast mednarodne priljubljenosti. Najnovejši triumf: Le nekaj dni po velikem naročilu z Ukrajino je sledilo večmilijardno naročilo iz Kolumbije, piše švicarski medij Aargauer Zeitung.

Kolumbijci bodo kupili 17 švedskih letal

Južnoameriška država je uradno sklenila pogodbo o nakupu 17 lovskih letal gripen E/F od švedskega proizvajalca Saab. Pogodba, vredna približno 3,11 milijarde evrov, vključuje 15 enosedežnih letal gripen E in dve dvosedežni letali gripen F.

Tu-160
Novice Dokumenti razkrivajo veliki ruski strah: ena poteza Zahoda in Putinov vojni stroj je uničen

Dobava naj bi se začela leta 2026 in bila končana do leta 2032. Poleg letala sta vključena še celovit paket opreme in usposabljanje.

Kolumbijska klofuta Američanom?

S tem dogovorom želi Bogota nadomestiti svojo starajočo se floto izraelskih letal Kfir, ki so v uporabi že približno 40 let. Predsednik Kolumbije Gustavo Petro je govoril o skoku v novo tehnološko dobo in poudaril, da gripen ne le krepi nacionalne obrambne zmogljivosti, temveč je tudi simbol neodvisnosti v času napetih odnosov z Združenimi državami.

Na fotografiji je švedsko bojno letalo Jas-39C gripen. Gripen E oziroma Jas-39E gripen je novejša različica. | Foto: Guliverimage Na fotografiji je švedsko bojno letalo Jas-39C gripen. Gripen E oziroma Jas-39E gripen je novejša različica. Foto: Guliverimage

Odločitev za nakup gripnov predstavlja tudi zavrnitev ZDA, katerih F-16 je veljal za njihovega glavnega konkurenta. Kolumbija je tradicionalno tesna partnerica Washingtona, zaradi česar je izbira evropskega letala še toliko bolj simbolična, še piše Aargauer Zeitung.

F-35
Novice Bo to najbolj črn dan za Nato v zgodovini?
F-35
Novice Ameriški generali zaskrbljeni: To je uspelo Kitajcem
Volodimir Zelenski in JAS 39 gripen
Novice Ukrajinska hladna prha za Trumpa
F-35
Novice Trumpov ubijalski izklop za Evropo?
F-16 letala gripen ZDA Kolumbija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.