Hud letalski udarec za ZDA. To je znano.

Nekoč zaničevalno lovsko letalo gripen postaja prava izvozna uspešnica za Švedsko. Ameriški predsednik Donald Trump je pomembno prispeval k 3,6 milijarde dolarjev (3,11 milijarde evrov) vrednemu poslu med Skandinavci in Bogoto.

Pred dobrimi desetimi leti je švicarsko prebivalstvo na referendumu zavrnilo nakup švedskega lovskega letala gripen. Danes prav ta model doživlja porast mednarodne priljubljenosti. Najnovejši triumf: Le nekaj dni po velikem naročilu z Ukrajino je sledilo večmilijardno naročilo iz Kolumbije, piše švicarski medij Aargauer Zeitung.

Kolumbijci bodo kupili 17 švedskih letal

Južnoameriška država je uradno sklenila pogodbo o nakupu 17 lovskih letal gripen E/F od švedskega proizvajalca Saab. Pogodba, vredna približno 3,11 milijarde evrov, vključuje 15 enosedežnih letal gripen E in dve dvosedežni letali gripen F.

Dobava naj bi se začela leta 2026 in bila končana do leta 2032. Poleg letala sta vključena še celovit paket opreme in usposabljanje.

Kolumbijska klofuta Američanom?

S tem dogovorom želi Bogota nadomestiti svojo starajočo se floto izraelskih letal Kfir, ki so v uporabi že približno 40 let. Predsednik Kolumbije Gustavo Petro je govoril o skoku v novo tehnološko dobo in poudaril, da gripen ne le krepi nacionalne obrambne zmogljivosti, temveč je tudi simbol neodvisnosti v času napetih odnosov z Združenimi državami.

Na fotografiji je švedsko bojno letalo Jas-39C gripen. Gripen E oziroma Jas-39E gripen je novejša različica. Foto: Guliverimage

Odločitev za nakup gripnov predstavlja tudi zavrnitev ZDA, katerih F-16 je veljal za njihovega glavnega konkurenta. Kolumbija je tradicionalno tesna partnerica Washingtona, zaradi česar je izbira evropskega letala še toliko bolj simbolična, še piše Aargauer Zeitung.