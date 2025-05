Bo to najbolj črn dan za Nato v zgodovini?

V Romuniji bo v nedeljo drugi krog predsedniških volitev, na katerih lahko zmaga desničarski kandidat George Simion, čigar slogan je: "Naredimo Romunijo spet veliko." Nasprotuje evropski vojaški pomoči Ukrajini, zagovarja Donalda Trumpa in hrepeni po Evropi krščanskih narodov. Njegova izvolitev bi bila slaba novica zlasti za Ukrajino, pa tudi za EU in morda tudi Nato, čeprav Simion trdi, da si le želi okrepiti Nato in reformirati EU.

Romunija je že lani na prvi pogled malo presenetljivo postala šibka točka EU – vsaj kar zadeva skupne politike do Ukrajine in Putinove Rusije. V prvem krogu predsedniških volitev 24. novembra je presenetljivo zmagal desničarski kandidat Călin Georgescu, ki je znan po proruskih in protiukrajinskih stališčih. Je tudi nasprotnik zvišanja obrambnih izdatkov, ki jih med drugim od evropskih članic Nata zahteva Donald Trump.

Teorija zarote o nanočipih v gaziranih pijačah

Georgescu, ki je nabiral glasove med romunskimi volivci, zlasti s pomočjo kitajskega družbenega omrežja TikTok, tudi s precej odbitimi teorijami zarot (na primer, da ljudje s pitjem gaziranih pijač v svoje telo spuščajo nanočipe), je hitel celo k zmagi v drugem krogu.

A je romunsko ustavno sodišče 6. decembra lani razveljavilo prvi krog volitev, in sicer zaradi ruskega vpliva na izid volitev in nepravilnosti pri financiranju Georgescujeve kampanje. Že prej so se pojavile obtožbe na račun TikToka, da je pomagal Georgescuju k zmagi. Hkrati je bil z razveljavitvijo prvega kroga odpovedan tudi drugi krog, ki bi moral biti 8. decembra lani.

Georgescu na novih volitvah ne sme kandidirati

Georgescuja je 26. februarja letos pridržala policija in ga obtožila več kaznivih dejanj, vključno s spodbujanjem k dejanjem zoper ustavni red. Oblasti so mu tudi preprečile ponovno kandidiranje na ponovljenih romunskih predsedniških volitvah, ki so bile 4. maja.

Ker desničarski teoretik zarot Calin Georgescu (desno) ne more kandidirati na ponovljenih predsedniških volitvah, je na letošnjih predsedniških volitvah podprl Georgeja Simiona (levo), ki je bil na lanskih (pozneje razveljavljenih) predsedniških volitvah v prvem krogu na četrtem mestu. Georgescu in Simion imata zelo podobne politične poglede: sta vneta romunska nacionalista, se pa zdi, da je Simion bolj naklonjen Natu kot Georgescu. Foto: Guliverimage Georgescu je tako pred volitvami podprl Georgeja Simiona (ta je bil v prvem krogu lanskih volitev četrti s 13,9 odstotka glasov). Simion je vodja desničarske Zveze za romunsko unijo (AUR), ki je od lani druga največja stranka v romunskem parlamentu.

Desničar proti sredinskemu županu Bukarešte

V drugem krogu, ki bo v nedeljo, je njegov tekmec bukareški sredinski župan Nicusor Dan. Osemintridesetletni Simion je zagovornik Donalda Trumpa, zaradi česar ne preseneča, da je njegov slogan: "Naredimo Romunijo spet veliko."

Simiona je podprl tudi madžarski premier Viktor Orban, čeprav Simion med madžarsko manjšino v Romuniji ni priljubljen zaradi svojega romunskega nacionalizma. Simion podpira Orbanovo zamisel Evrope krščanskih narodov, oba politika pa ločuje odnos do madžarske manjšine v Transilvaniji.

Mladi zagovornik združitve Romunije in Moldavije

Kot piše bruseljski medij Euractiv, je Simion najprej postal znan zaradi glasnega zagovarjanja združitve Romunije in Moldavije.

Osemintridesetletni romunski nacionalist George Simion (uradno ime George-Nicolae Simion) je leta 2019 ustanovil stranko Zveza za romunsko unijo (AUR), ki je dejavna v Romuniji in Moldaviji. Od lanskih parlamentarnih volitev naprej je AUR v Romuniji druga najmočnejša stranka. Podobno kot Georgescu je tudi Simion zelo priljubljen na družbenem omrežju TikTok. Simionu, ki je v prvem krogu dobil skoraj 41 odstotkov glasov, ankete v drugem krogu napovedujejo tesen boj z Nicusorjem Danom. Nekatere ankete napovedujejo zmago Danu, druge Simionu. Foto: Guliverimage

Na evropski ravni se je Simion v skupini Evropski konservativci in reformisti združil s strankama, kot sta Bratje Italije italijanske premierke Giorgie Meloni in poljska stranka Zakon in pravičnost.

Simion proti Ukrajini

Od obeh omenjenih strank pa se Simionov AUR loči glede politike do Ukrajine. Simion nasprotuje pomoči Ukrajini, pa tudi njenemu članstvu v EU.

Simion trdi, da je razlog za njegovo protiukrajinsko držo slabo ravnanje z romunsko manjšino v Ukrajini. Vstop v Moldavijo in Ukrajino mu je prepovedan zaradi domnevnih proruskih simpatij. Sam zanika, da je prorusko usmerjen.

Simion trdi, da je EU nova Sovjetska zveza

Simion pravi, da ne želi, da Romunija izstopi iz Nata, ampak da si prizadeva za krepitev zavezništva pod ameriškim vodstvom. Predstavlja si reformirano Evropo, osvobojeno tega, kar imenuje neizvoljeni birokrati. Zdajšnjo EU Simion označuje za novo Sovjetsko zvezo.

Petinpetdesetletni sredinski župan Bukarešte Nicusor Dan je v prvem krogu 4. maja letos kot neodvisni kandidat dobil nekaj manj kot 21 odstotkov glasov. Dan je odličen matematik in je tudi dobitnik zlatih medalj na mednarodnih matematičnih olimpijadah v letih 1987 in 1988. Za razliko od Simiona je Dan zagovornik EU. Župan Bukarešte je postal leta 2020. Foto: Guliverimage

Ko je Simion v prvem krogu dobil skoraj 41 odstotkov glasov, je odstopil socialdemokratski romunski premier Marcel Ciolacu. Iz Romunije se po poročanju Reutersa zaradi politične negotovosti umika tudi tuji kapital.

Simion kot vodja države

Ker ima Romunija politični sistem francoskega tipa, bo Simion, če bo postal predsednik, tudi vodja države, vrhovni poveljnik oboroženih sil in odgovoren za zunanjo politiko. Torej bo lahko uveljavil protiukrajinsko zunanjo politiko.

Vloga Romunije na vzhodnem krilu Nata Romunija šteje 19 milijonov prebivalcev in je članica Nata že dve desetletji. Na svojem ozemlju ima v bližini mesta Konstanca letalsko oporišče, ki postaja eno največjih letalskih oporišč v Evropi. V letalskem oporišču so poleg romunskih tudi ameriški vojaki. Na jugu Romunije v kraju Deveselu je oporišče, v katerem je nameščen ameriški protiraketni obrambni sistemi Aegis Ashore. V oporišču so tako ameriški kot romunski vojaki (ameriške rakete v oporišču je Georgescu označil za romunsko sramoto). V kraju Cincu je tudi večnacionalna bojna skupina pod vodstvom Francije. Ta enota bo do prihodnjega leta nadgrajena v brigado s štiri tisoč vojaki. V bojni skupini so enote iz Belgije, Luksemburga, Makedonije, Poljske, Portugalske in ZDA. Razlog za to vojaško krepitev Nata v Romuniji je povezan z njenim geografskim položajem – meji na Ukrajino in leži ob Črnem morju, nasproti Krima, ki ga je leta 2014 okupirala Rusija. Po eni od lanskih anket kar 88 odstotkov prebivalcev Romunije podpira članstvo svoje države Natu.

Zakaj Romuni glasujejo za Simiona

Sedeminštiridesetletni Florin, volivec v Bukarešti, ki ni želel povedati svojega priimka, je za Reuters dejal, da bo v nedeljo glasoval za Simiona in upa, da bo zaprl meje in obnovil romunsko gospodarstvo, če bo to še mogoče.

"Za tiste med nami, ki smo bili tam leta 1989, ko je bila revolucija (mišljeno je strmoglavljenje romunskega komunističnega voditelja Nicolaia Ceasescuja, op. p.), takrat sem bil star 13 let, se ni zgodilo absolutno nič. Vse je zanje," je dejal, misleč na politično elito. "Za nas, delavski razred, ni bilo storjenega nič."