Bo v nedeljo Nato doživel velik udarec?

V nedeljo bodo v Romuniji, ki je v zadnjih letih postala pomembna članica Nata, predsedniške volitve. Če bo zmagal desničarski proruski kandidat Călin Georgescu, bo to zelo slaba novica za zahodno vojaško zavezništvo.

Romunija šteje 19 milijonov prebivalcev in je članica Nata že dve desetletji. Na svojem ozemlju ima v bližini mesta Konstanca letalsko oporišče, ki postaja eno največjih letalskih oporišč v Evropi. V letalskem oporišču so poleg romunskih tudi ameriški vojaki.

Ameriške rakete na jugu Romunije

Na jugu Romunije, v kraju Deveselu, je oporišče, v katerem je nameščen ameriški protiraketni obrambni sistemi Aegis Ashore. V oporišču so tako ameriški kot romunski vojaki.

V kraju Cincu je tudi večnacionalna bojna skupina pod vodstvom Francije. Ta enota bo do prihodnjega leta nadgrajena v brigado s štiri tisoč vojaki. V bojni skupini so enote iz Belgije, Luksemburga, Makedonije, Poljske, Portugalske in ZDA.

Romunija krepi svoj obrambni proračun

Razlog za to vojaško krepitev Nata v Romuniji je povezan z njenim zemljepisnim položajem – meji na Ukrajino in leži ob Črnem morju, nasproti Krima, ki ga je leta 2014 okupirala Rusija.

V kraju Deveselu na jugu Romunije je ameriško-romunsko vojaško oporišče. To oporišče, ki je oboroženo z raketami zemlja-zrak, je pomembno za obrambo pred morebitnimi ruskimi napadi z balističnimi raketami. Foto: Guliverimage

Kot piše ameriški medij Politico, je Romunija ena od držav Nata, ki porabi največ denarja za obrambo. Trenutno Bukarešta namenja 2,25 odstotka svojega bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambo, kar je nad dvoodstotnim ciljem zavezništva. Bukarešta tudi načrtuje, da bo prihodnje leto za obrambo namenila že 2,5 odstotka BDP, leta 2026 pa že tri odstotke BDP.

Romunski arzenal

Romunsko vojaško letalstvo že ima bojna letala F-16, nakupuje pa tudi letala F-35. Romunija želi od ZDA kupiti tudi tanke M1-Abrams.

Romunska vojska ima v svoji oborožitvi protiraketni sistem Patriot in ameriške večcevne raketomete HIMARS. Lani so Romuni od Britancev kupili tudi dva minolovca, s katerima bodo ščitili morske poti po Črnem morju.

Izjemna zemljepisna pomembnost Romunije

Kot je za Politico povedala romunska poznavalka geopolitike Antonia Colibasanu, je zaradi bližine Ukrajine Romunija postala vitalni logistični partner za druge države Nata. V Romuniji se tudi na letalih F-16 urijo ukrajinski piloti.

Desničar Calin Georgescu, ki je v Romuniji veliki politični vplivnež na TikToku, je presenetljivo zmagal v prvem krogu romunskih predsedniških volitev, ki so bile 24. novembra. Dobil je 22,9 odstotka glasov. V drugem krogu se bo pomeril s proevropsko kandidatko Eleno Lasconi. Nekatere ankete mu napovedujejo zmago. Foto: Guliverimage

A vse to lahko ogrozi morebitni novi predsednik Calin Georgescu. Ta politik, ki se predstavlja za strankarsko neodvisnega kandidata, se bo v drugem krogu pomeril z Eleno Lasconi. Georgescu je občudovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina in vnet razširjevalec teorij zarot. Zavzema se za ukinitev romunske pomoči Ukrajini in za "rusko modrost" pri oblikovanju romunske zunanje politike.

Georgescu napoveduje politiko Najprej Romunija

Ameriške rakete v oporišču Deveselu je označil za nacionalno sramoto, obenem pa zatrjuje, da ni za izstop Romunije iz Nata in EU. Kot sam pravi, Romunija v Natu in EU ne bi smela klečati in se z vsem strinjati, ampak bi morala imeti stališče, ki bi bilo v skladu z romunskimi nacionalnimi interesi. Torej politika Najprej Romunija.

Po nekaterih javnomnenjskih anketah romunsko članstvo v Natu podpira okoli 88 odstotkov Romunov, tudi večina strank v parlamentu zagovarja članstvo v Natu.

Georgescu kot romunski Orban?

Toda v romunskem političnem sistemu je romunski predsednik vodja države, vrhovni poveljnik oboroženih sil in odgovoren za zunanjo politiko. Georgescu bi lahko, če bo zmagal, povzročal Natu velike težave.

Georgescu bi lahko v slogu madžarskega premierja Viktorja Orbana v Natu deloval kot prokremeljski zaviralec odločitev. Dramatičen politični premik v Bukarešti bi torej lahko spodkopal vlogo Romunije kot enega glavnih regionalnih varnostnih akterjev vojaškega zavezništva, še piše Politico.