Konec tedna se v francoskem Courchevelu začenja nova sezona poletne velike nagrade tako v moški kot v ženski konkurenci. Glavna trenerja naših A-reprezentanc Robert Hrgota in Jurij Tepeš sta določila ekipi za nastope v Franciji, v katerih so štirje debitanti na tekmah najvišje poletne ravni tekmovanja, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Na nedeljskih tekmah bodo preizkusili novost.

Smučarske skakalce in skakalke konec tedna čaka prva postaja poletnega grand prixa v Courchevelu. V obeh konkurencah bodo v soboto in nedeljo izpeljali posamični tekmi, s tem da bodo v nedeljo preizkusili nov format tekmovanja.

Nedelja prinaša nov format tekmovanja

Po kvalifikacijah bo 50 skakalcev razdeljenih v deset skupin, iz vsake bosta napredovala dva najboljša ter skupno še pet "srečnih poražencev". V finalni seriji bo tako nastopilo 25 skakalcev, dosežek iz prve serije pa se bo brisal, tako da bo na koncu štel le finalni skok. Enak format bo tudi pri skakalkah, le da bo 40 skakalk razdeljenih v osem skupin, v finale pa se bodo prebile štiri "srečne poraženke".

"Na uvod potujejo fantje, ki najbolj potrebujejo točke, da jih lahko osvojijo čim več v tem prvem delu," pravi Robert Hrgota. Foto: Aleš Fevžer

Hrgota: Prevc, Zajc in Lanišek bodo izpustili prvi postaji, pridružili se bodo v Predazzu

V moški konkurenci bodo barve Slovenije zastopali A-reprezentanti Lovro Kos, Žak Mogel in Žiga Jančar ter B-reprezentanti Žiga Jelar, Rok Oblak in Taj Ekart. Jančar in Ekart bosta prvič tekmovala na tekmah poletne velike nagrade.

Lovro Kos sestavlja slovensko šesterico za Courchevel. Foto: Reuters "To so fantje, na katere računamo, da bodo na letošnji poletni veliki nagradi nabrali čim več točk, da utrdimo kvoto za zimo, da ne bomo imeli težav s številčnostjo. Za Domna Prevca, Timija Zajca in Anžeta Laniška smo se odločili, da prvi del tekmovanja, Courchevel in Wislo izpustijo in se potem pridružijo v Predazzu. Tam bomo tekmovali s polno A-ekipo. Nekateri fantje zdaj še testirajo opremo, smo tudi v fazi privajanj na nova pravila. Tudi v luči tega smo se odločili, da na uvod potujejo fantje, ki najbolj potrebujejo točke, da jih lahko osvojijo čim več v tem prvem delu. Za ostale tri pa je pomembno, da pridejo čim bolje pripravljeni na prve tekme na olimpijski skakalnici, kjer bodo februarja na sporedu olimpijske igre. Tako smo načrtovali že v štartu. Glede na sprejetje novih pravil smo se odločili, da na prve tekme ne peljemo vseh šestih fantov, ampak skupino razdelimo," je v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejal glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota.

Foto: Aleš Fevžer

Tepeš bo računal na zmagovalko lanske sezone, povratnico in debitantki

V konkurenci skakalk bo Jurij Tepeš že v četrtek v Francijo odpeljal Niko Prevc, povratnico po operaciji Niko Vodan, Tinkaro Komar in Majo Kovačič. Za slednji bo to prvi nastop na najvišji tekmovalni poletni ravni.

"V minulem tednu smo od ponedeljka do četrtka trenirali v Oberstdorfu. Priprave so se izkazale za kar zelo dobre. Večino skokov smo opravili na 120-metrski napravi, kjer bomo skakali tudi v petek v Courchevelu. Za Wislo bomo dodali eno skakalko v primerjavi s tekmama v Franciji," je pred prvim tekmovalnim preizkusom sezone povedal Tepeš.

Nika Vodan se vrača na tekme. Foto: Aleš Fevžer

V Courchevelu je slovenska himna v preteklosti zadonela že sedemkrat, leta 2013 je na srednji napravi zmagala Ema Klinec, ki je to ponovila še lani na veliki skakalnici, Nika Križnar je dobila dve lekmi leta 2023, Urša Bogataj po eno leta 2021 in 2022, Timi Zajc pa je na veliki skakalnici zmagal leta 2019. Nika Križnar je bila še druga leta 2022 in tretja leta 2021, Ema Klinec je bila druga leta 2018, med skakalci so na zmagovalnem odru na veliki napravi tretje mesto osvojili Robert Kranjec leta 2002, Rok Benkovič leta 2004 in Peter Prevc leta 2015, so še zapisali pri SZS.