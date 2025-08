S hrvaške obale prinesli nenavaden "spominek": gasilci so ga iz avtomobila reševali 45 minut #foto

Avstrijska družina se je v nedeljo vračala s počitnic na Hrvaškem. Po šestih urah vožnje, ko so parkirali na domačem dvorišču v Avstriji, so iz motornega prostora avtomobila zaslišali mijavkanje in takoj poklicali gasilce.

Prostovoljno gasilsko društvo Baden-Leesdorf je na intervencijo prispelo okoli 22.30. Preiskali so motor avtomobila in tam našli mačko. Da so lahko prišli do nje, so morali razstaviti več delov avtomobila. Reševanje je trajalo 45 minut. S fotografije je razvidno, da je šlo za mladička.

Omenjeno društvo je na družbenem omrežju Facebook zapisalo, da je najbolj zanimivo, da se je kosmatinec v vozilu najverjetneje skrival celotno pot s Hrvaške.

Mali kosmatinec je v motorju avtomobila potoval šest ur. Foto: FB/Freiwillige Feuerwehr Baden-Leesdorf