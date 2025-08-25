Kako barve vplivajo na naše počutje?

Barve, ki jih izberemo za osvežitev zidnih površin doma, imajo presenetljivo velik vpliv na naše razpoloženje in počutje. Zaznamo jih takoj, ko vstopimo v prostor, njihovo doživljanje pa se spreminja glede na svetlobo in čas dneva. Pri prenovi doma zato pogosto posežemo po odtenkih, ki nas navdihujejo, pomirjajo ali napolnijo z energijo.

Ljudje svojo naklonjenost posameznim barvam izkazujemo že pri izbiri svojih oblačil in modnih dodatkov, v bivalnih prostorih, kjer preživljamo večino časa, pa svoje načrte pri prenovi prostorov uresničujemo s skrbno in pazljivo izbiro odtenkov, ki nas bodo vsakodnevno razveseljevali in nam vlivali veliko mero optimizma.

Kako izbrati pravo za svoj dom?

Prostore, v katerih bivamo, lahko z barvami obogatimo, estetsko urejamo in si jih prilagodimo glede na lastne želje. Pri oblikovanju prostora nianse prilagajamo zlasti velikostim stenskih površin, upoštevati pa moramo še barvno usklajenost z obstoječimi talnimi oblogami, pohištvom, tekstilijami in drugimi dodatki, saj morajo barvni odtenki teh elementov lepo sovpadati. Kljub temu nam daleč največ svobode pri izbiri popolne barvne nianse dopuščajo stenske površine, zato bo JUPOL Gold, ki vam ponuja več kot deset tisoč barvnih odtenkov iz celotnega spektra barvnega kroga, prava izbira za barvito osvežitev vašega doma. Niansiranje je mogoče po barvni karti JUB Favourite feelings in barvnih lestvicah RAL in NCS, če pa ste med tistimi, ki radi sami ustvarjate povsem unikatne barve, pa so vam na voljo tudi naši Dipi Super color in Dipi koncentrati.

Optični učinki barve v prostoru

Barve so eden pomembnejših gradnikov oblikovanja prostora, tako na področju arhitekture kot tudi notranje opreme. Pri izboru popolnih barvnih odtenkov nas na eni strani vodijo ustaljena likovna pravila, na drugi pa osebne preference barvnih nians, ki so nam najljubše. V svojem domu lahko tako z barvami pričaramo posebno vzdušje ter z njimi poudarimo velikost in namembnost prostora. Tako na primer tople barve prostor navidezno zmanjšajo in zbližujejo elemente, ki se v njem nahajajo, hladne pa jih optično oddaljujejo, tako da je prostor videti večji, kot je v resnici. Ob izbiri barv in načrtovanju barvnih kombinacij je vedno treba upoštevati še osvetlitev prostora, saj je učinek obarvanosti prostora odvisen tako od umetnih kot tudi naravnih svetlobnih virov. Povsem unikaten prostor lahko dodatno ustvarite še z dekorativno obdelavo notranjih površin in z njo dosežete želeni atraktivni ter modni videz, ki bo dal vašemu domu svojevrsten pečat.

Foto: Shutterstock

Psihologija barv in učinki barv v prostoru

Majhne in temne prostore lahko optično povečamo s hladnimi svetlimi toni, kot sta na primer svetlo modra barva za stenske površine in bela za strop, saj dajeta vtis prostornosti in zračnosti. Nasprotno lahko večje prostore s stenami v toplih in temnejših odtenkih ali v kombinaciji različnih barv in velikih vzorcev optično zmanjšamo ter jih naredimo prijetnejše. Podolgovate prostore, kot so hodniki, lahko navidezno skrajšamo tako, da najbolj oddaljeno steno prebarvamo v temnejšem tonu ali s toplo barvo, ki nam jo optično približa. Visok strop bo navidezno nižji, če boste zanj izbrali svetel in topel odtenek, učinek pa bo še večji, če bo prebarvan s temno in toplo barvo.

Za sestavljanje barvnih kombinacij v prostoru je dobro poznati nekaj osnovnih značilnosti barv: