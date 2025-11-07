Največjo, najvišjo in najdražjo zasebno hišo na svetu najdemo v Indiji, natančneje v bogati stanovanjski soseski v južnem delu Mumbaja. Njen lastnik je nihče drug kot najbogatejši Azijec Mukesh Ambani, ki je za rezidenco odštel vrtoglavih skoraj dve milijardi dolarjev (1,736 milijarde evrov), do danes pa je njena vrednost skokovito narasla.

Z Antilio, 27-nadstropnim zasebnim nebotičnikom ter domom indijskega poslovneža in milijarderja Mukesha Ambanija, se ne more primerjati nobena zasebna rezidenca. Stavba, ki so jo zasnovali arhitekti ameriškega podjetja Perkins&Will in je bila po več kot štirih letih gradnje dokončana leta 2010, ima skupno bivalno površino 37 tisoč kvadratnih metrov in se razprostira na parceli velikosti 4.532 kvadratnih metrov. Visoka je 173 metrov in ima 27 nadstropij, zato velja za največjo in najvišjo zasebno hišo na svetu.

Glede na to, kako veličastna je, bi lahko trdili, da ta hiša ni nič drugega kot palača. Foto: Guliverimage

Glede na to, kako veličastna je, bi lahko trdili, da ta hiša ni nič drugega kot palača. Vendar pa je pomembno razlikovati med zasebnimi rezidencami, kot je Antilia, in palačami, v kateri običajno živi nekdo z družbenim statusom, kot je kralj ali drug monarh. V Antilii živi družina Ambanija, ki je lani zaradi razkošne poroke najmlajšega sina Ananta Ambanija, za katero so odšteli 600 milijonov dolarjev (522,21 milijona evrov), postala viralna na družbenih omrežjih.

Stavba se nahaja v elitni stanovanjski soseski Altamount v Mumbaju, ki velja za enega najprestižnejših stanovanjskih območij na svetu. Poimenovana je po mitološkem atlantskem otoku Antilia, v njej pa je zaposlenih približno 600 oseb. Ima vertikalno zasnovo, ki ustreza omejitvam velikega mesta, in tako imenovano stopničasto strukturo. Vsako nadstropje ima precej odprtega prostora, kar omogoča obilo naravne svetlobe in prezračevanja.

Vsako nadstropje je zasnovano popolnoma individualno ter sledi načelom in obliki Vastuja, tradicionalnemu indijskemu sistemu arhitekture, kjer so pri nakupu zemljišča, gradnji in opremljanju prostorov upoštevane naravne sile, zakonitosti in energije.

Antilia je zgrajena po metodi Vastu, ki pri ureditvi bivalnega in delovnega prostora ter okolice poudarja skladnost z naravnimi zakonitostmi in elementi. Foto: Guliverimage

Garaža, bencinska črpalka, tri helikopterske ploščadi, gledališče ...

Pod eno streho je zbrano vse, kar posameznik potrebuje. Medtem ko spodnjih šest nadstropij zajema garaža, ki sprejme 168 avtomobilov, sta v sedmem nadstropju zasebna bencinska črpalka in prostor za servis vozil. Rezidenca ima tudi tri helikopterske ploščadi, plesno dvorano, gledališče in snežno sobo, kjer se lahko družinski člani poleti ohladijo. Stanovalcem je na voljo tudi velnes center, ki se nahaja v štirih nadstropjih ter vključuje telovadnico, zdravilišče in studio za jogo. Zgornjih šest nadstropij zajemajo stanovanjski prostori.

Medtem ko je Ambani za gradnjo rezidence odštel dve milijardi dolarjev (1,736 milijarde evrov), je danes njena vrednost narasla na neverjetnih 4,6 milijarde dolarjev (štiri milijarde evrov). Ugiba se, da stroški vzdrževanja znašajo približno 290 tisoč dolarjev (252,40 tisoč evrov) mesečno, velik del Ambanijevega proračuna pa gre tudi za plače vseh zaposlenih.

V rezidenci živi družina Mukesha Ambanija (četrti z desne), predsednika upravnega odbora, generalnega direktorja in največjega delničarja podjetja Reliance Industries Limited. Foto: Profimedia

