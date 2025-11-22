Umrla prva miss Slovenije Nataša Kozlan

V četrtek je po dolgi bolezni pri komaj 50. letih umrla Nataša Kozlan, pred tem Abram, ki je leta 1992 kot prva v zgodovini samostojne države postala miss Slovenije.

Tragično novico o smrti Nataše Kozlan, prej Nataše Abram, je na facebooku delil znani voditelj Iztok Gartner, več je tudi objav njenih prijateljev. Pogreb pokojnice naj bi bil v Kopru 25. novembra.

Nataša Kozlan je na tekmovanju za miss Slovenije zmagala leta 1992 pri rosnih 17 letih. Zadnja leta se je borila s težko boleznijo, kar je razvidno tudi iz njenih objav na Facebooku.

"Nataša ni bila samo prva miss samostojne Slovenije, bila je eden tistih obrazov, ki jih ljudje ne pozabijo, ker je nosila svojo lepoto z neverjetno skromnostjo. Bila je simbol nekega časa, ko smo verjeli, da lahko v tej državi nastane nekaj novega, čistega, lepšega. In hkrati je bila ženska, ki je daleč od kamer in žarometov živela tiho, toplo in srčno življenje, z izjemno sposobnostjo, da je dvigovala druge, čeprav je sama padala," je ob tragični novici zapisal Gartner.