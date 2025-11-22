Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Sobota,
22. 11. 2025,
13.37

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,16

Natisni članek

Natisni članek
Miss Slovenije bolezen smrt slavni

Sobota, 22. 11. 2025, 13.37

5 minut

Umrla prva miss Slovenije Nataša Kozlan

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,16
Nataša Kozlan | Nataša Kozlan se je zadnja leta borila s težko boleznijo, kar je razvidno tudi iz njenih objav na Facebooku. | Foto Facebook/posnetek zaslona

Nataša Kozlan se je zadnja leta borila s težko boleznijo, kar je razvidno tudi iz njenih objav na Facebooku.

Foto: Facebook/posnetek zaslona

V četrtek je po dolgi bolezni pri komaj 50. letih umrla Nataša Kozlan, pred tem Abram, ki je leta 1992 kot prva v zgodovini samostojne države postala miss Slovenije.

Tragično novico o smrti Nataše Kozlan, prej Nataše Abram, je na facebooku delil znani voditelj Iztok Gartner, več je tudi objav njenih prijateljev. Pogreb pokojnice naj bi bil v Kopru 25. novembra.

Nataša Kozlan je na tekmovanju za miss Slovenije zmagala leta 1992 pri rosnih 17 letih. Zadnja leta se je borila s težko boleznijo, kar je razvidno tudi iz njenih objav na Facebooku.  

"Nataša ni bila samo prva miss samostojne Slovenije, bila je eden tistih obrazov, ki jih ljudje ne pozabijo, ker je nosila svojo lepoto z neverjetno skromnostjo. Bila je simbol nekega časa, ko smo verjeli, da lahko v tej državi nastane nekaj novega, čistega, lepšega. In hkrati je bila ženska, ki je daleč od kamer in žarometov živela tiho, toplo in srčno življenje, z izjemno sposobnostjo, da je dvigovala druge, čeprav je sama padala," je ob tragični novici zapisal Gartner.

Sveča
Sportal Za posledicami prometne nesreče umrla nekdanja slovenska športnica leta
Paige Greco
Sportal Žalostna vest: pri komaj 28 letih umrla avstralska šampionka
Nina Rajh
Trendi Umrla je slovenska pevka Nina Rajh
Sveča
Novice Umrla je dolgoletna novinarka in urednica Dela Silva Čeh
Miss Slovenije bolezen smrt slavni
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.