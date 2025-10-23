Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. S.

Četrtek,
23. 10. 2025,
12.48

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,29

Natisni članek

Natisni članek
novinar smrt delo

Četrtek, 23. 10. 2025, 12.48

39 minut

Umrla je dolgoletna novinarka in urednica Dela Silva Čeh

Avtor:
R. S.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,29
Sveča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V 69. letu starosti je po težki bolezni umrla dolgoletna novinarka in urednica Dela Silva Čeh, so sporočili v časopisni hiši.

Na Delu so zapisali, da je Silva Čeh v štirih desetletjih svojega dela kot novinarka in urednica pustila pomemben pečat na področju gospodarskega novinarstva in tudi samega gospodarstva. 

Na Delu je v gospodarski redakciji delala od leta 1987, kjer se je postopoma specializirala za področje privatizacije. "Odkrivala je tudi zlorabe, zgodbe divjega lastninjenja in razloge za nastanek znamenite privatizacijske luknje," so zapisali na Delu.

Leta 1996 je pod okriljem Dela zasnovala tudi brezplačni mesečni časopis Slovenski delničar in postala njegova urednica. Nekaj let kasneje se je vrnila v gospodarsko redakcijo Dela, zadnja leta pred upokojitvijo pa je urejala strani Generacija+, ki je bila v časopisu Delo namenjena zlasti starejšim bralcem, so zapisali na Delu.

Silva Čeh je bila tudi predsednica sindikata novinarjev Dela in predsednica sveta delavcev Dela.

Vlado Leskovar
Novice Poslovil se je priljubljeni župnik
Milena Špela Kristan
Novice Umrla je znana slovenska zdravnica in gornica Milena Špela Kristan
Blaž Kutin
Trendi V 56. letu starosti umrl vsestranski ustvarjalec Blaž Kutin
novinar smrt delo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.