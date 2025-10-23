V 69. letu starosti je po težki bolezni umrla dolgoletna novinarka in urednica Dela Silva Čeh, so sporočili v časopisni hiši.

Na Delu so zapisali, da je Silva Čeh v štirih desetletjih svojega dela kot novinarka in urednica pustila pomemben pečat na področju gospodarskega novinarstva in tudi samega gospodarstva.

Na Delu je v gospodarski redakciji delala od leta 1987, kjer se je postopoma specializirala za področje privatizacije. "Odkrivala je tudi zlorabe, zgodbe divjega lastninjenja in razloge za nastanek znamenite privatizacijske luknje," so zapisali na Delu.

Leta 1996 je pod okriljem Dela zasnovala tudi brezplačni mesečni časopis Slovenski delničar in postala njegova urednica. Nekaj let kasneje se je vrnila v gospodarsko redakcijo Dela, zadnja leta pred upokojitvijo pa je urejala strani Generacija+, ki je bila v časopisu Delo namenjena zlasti starejšim bralcem, so zapisali na Delu.

Silva Čeh je bila tudi predsednica sindikata novinarjev Dela in predsednica sveta delavcev Dela.