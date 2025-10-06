Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 12.57

20 minut

V 56. letu starosti umrl vsestranski ustvarjalec Blaž Kutin

Sa. B., STA

Blaž Kutin | Kutin je živel med Ljubljano in Berlinom. | Foto STA

Kutin je živel med Ljubljano in Berlinom.

Foto: STA

Umrl je vsestranski ustvarjalec Blaž Kutin. Deloval je kot scenarist, pisatelj, režiser in fotograf, pozornost pa je pritegnil tako s filmskim kot literarnim ustvarjanjem. Umrl je v nedeljo, star je bil 55 let.

Kutin je diplomiral iz etnologije in kulturne antropologije ter sociologije kulture. Bil je sodelavec Radia Študent, prispevke pa je objavljal v različnih medijih, kot so Dnevnik, Ekran in Mladina. Deloval je tudi kot prevajalec.

Prejel vrsto nagrad

Po študiju se je posvetil filmu. Leta 2006 je na filmskem festivalu v Cannesu prejel nagrado novi talent EU za scenarij Lara, dve leti kasneje pa je posnel svoj prvi celovečerni film Nikoli nisva šla v Benetke, ki je bil uvrščen na tekmovalni spored sarajevskega filmskega festivala. Njegov kratki film Poslednji dan Rudolfa Nietzscheja je na Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel nagrado vesna.

Leta 1995 je izšla njegova knjiga Dežela belih golobov, literarni potopis, ki opisuje enega od potovanj v Bosno v letih 1993 in 1994. Ob filmu se je zadnja leta ukvarjal tudi z abstraktno fotografijo in pisanjem kratkih zgodb. Njegova zbirka kratkih zgodb Tempirana bomba je bila leta 2018 nominirana za nagrado novo mesto, njegov romaneskni prvenec Kenozoik pa se je uvrstil med deset nominirancev za nagrado kresnik. Njegova kratka zgodba Dom je radijsko premiero doživela leta 2016.

Živel je med Ljubljano in Berlinom.

