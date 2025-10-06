Tragedija pod Toscem: vsi trije pogrešani hrvaški planinci umrli

V Julijskih Alpah se je končala obsežna reševalna akcija po včerajšnjem snežnem plazu pod vrhom Tosca, ki je zasul skupino hrvaških planincev. Kot je danes dopoldne potrdil vodja intervencije Miha Arh, so reševalci v plazu našli vse tri pogrešane planince – žal mrtve.

"Včeraj se je v naših hribih pripetila nesreča, kjer je skupino sedmih hrvaških planincev zajel plaz. Tri je odneslo, štirje so ostali na poti. Plaz jih je odnesel v ozko snežno grapo, približno 350 metrov," je pojasnil vodja intervencije Miha Arh. V akciji je v zahtevnih vremenskih razmerah sodelovalo več kot 70 gorskih reševalcev, ki so se v nedeljskih popoldanskih urah v nevaren teren spuščali z vrvjo, pomagal je tudi helikopter Slovenske vojske. Enega od planincev so včeraj popoldne našli 1,5 metra pod snegom, a mu ni bilo več pomoči. Zaradi pozne ure in ponovnega proženja plazov so morali reševalci akcijo prekiniti.

Vsi trije planinci so mrtvi

"Danes smo nadaljevali z iskanjem. V dopoldanskem delu nam je uspelo locirati še preostala dva planinca – eden je bil pokrit približno meter globoko, drugi več kot meter in pol. Enega smo že transportirali v dolino, za drugega še čakamo," je povedal Arh in dodal, da je bil teren izjemno zahteven, strm in nevaren.

"Žal moram povedati, da so vsi trije planinci, ki smo jih našli v plazu, preminuli. Izrekam iskreno sožalje njihovim družinam," je še dejal vodja intervencije.

Kje so preostali štirje pohodniki

Preostali štirje člani skupine, ki jih plaz ni odnesel, so po besedah vodje intervencije ostali na kraju nesreče in pomagali reševalcem določiti območje iskanja.

"Ostali štirje, ki so bili v skupini, so po sprožitvi plazu ostali na mestu in nam pokazali, kje se je plaz sprožil, da smo lahko začeli iskati na pravem območju. Ko smo se srečali, so jih naši reševalci pospremili na Pokljuko, kjer so imeli svoja vozila. Mislim, da so sicer še v Sloveniji," je pojasnil Arh.

Kaj se je dogajalo?

Skupina sedmih hrvaških planincev je po vzponu na Triglav v soboto prišla v Vodnikov dom, kjer so prenočili. Zjutraj se je skupina, čeprav jim je bilo zaradi slabega vremena odsvetovano, odločila za ponovno odpravila na pot. Okoli 10. ure se je nad potjo med Vodnikovim domom na Velem polju in Studorskim prevalom sprožil snežni plaz, ki je odnesel tri od sedmih pohodnikov. Preostala četverica je poklicala na telefonsko številko 112 in reševalce obvestila o nesreči.