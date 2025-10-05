Hrvaški mediji: to so podrobnosti nesreče v slovenskih alpah

V Julijskih Alpah se je v nedeljo zgodila huda nesreča. Tri hrvaške planince je pod vrhom Tosca zajel snežni plaz. Okoli 16. ure so reševalci našli telo enega planinca, medtem ko se dva še vodita kot pogrešana. Ostali štirje člani skupine, ki so ostali v planinskem domu, so se medtem varno spustili na Pokljuko, poročajo vsi hrvaški mediji.

Hrvaški premier Andrej Plenković se je v objavi na omrežju X zahvalil GRZS, policiji in vsem dežurnim službam za angažma in aktivnosti pri iskanju hrvaških planincev. Kot je objavil na X, se je o nesreči pod vrhom Tosca pogovarjal tudi s slovenskim premierjem Robertom Golobom, hrvaški ministri Davor Božinović, Ivan Anušić in Gordan Grlić Radman pa so bili v stiku s svojimi slovenskimi kolegi, piše STA.

Kot je še zapisal Plenković, je Hrvaška ponudila pomoč pri nadaljnjem iskanju in reševanju pogrešanih državljanov z uporabo mehanizma Civilne zaščite, ki vključuje tudi ekipe hrvaške gorske reševalne službe, helikopterje in drugo pomoč hrvaške policije in vojske.

Nakon saznanja o snježnoj lavini koja je danas pogodila skupinu hrvatskih planinara u slovenskim Julijskim Alpama, razgovarao sam sa slovenskim premijerom Robertom Golobom, a ministri @DavorBozinovic, @ivananusic12 i @grlicradman u kontaktu su s kolegama ministrima iz @vladaRS.… — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) October 5, 2025

Znano je, od kod so planinci

Kot je za Hino (Hrvaška tiskovna agencija) potrdil Boštjan Repinc iz Policijske uprave Kranj, gre za planince iz Splita in okolice, natančneje iz Solina, Kaštel Sućurca in Žrnovnice. "Gre za hrvaške planince iz Splita in bližnjih krajev," je povedal Repinc.

Dežurni v Vodnikovem domu so za Hino potrdili, da so se planinci v soboto predstavili kot Spličani. Zjutraj so jih opozorili na prihod hladne fronte in poslabšanje vremenskih razmer, opozorila pa jih očitno niso odvrnila od nadaljnjega vzpona.

Usoden poskus vzpona na Tosc

Tosc leži v osrčju Julijskih Alp, z vrha pa se odpira pogled na Triglav in dolino Krma.

Po podatkih policije so se planinci v soboto s Pokljuke povzpeli do Vodnikovega doma (1817 m), nato nadaljevali do doma Planika (2408 m) ter se povzpeli na Triglav (2864 m). Z najvišjega slovenskega vrha so se nato spustili nazaj do Vodnikovega doma, kjer se je trojica odločila za še en vzpon, tokrat na Tosc. Prav med tem vzponom se je sprožil plaz, ki jih je zajel.

Težke razmere in prekinjena iskalna akcija

Slovenijo je v nedeljo zajela izrazito hladna fronta s snežnimi padavinami. Na območju, kjer je prišlo do nesreče, je zapadlo več kot pol metra snega. Reševalci Gorske reševalne službe Slovenije (GRZS) so se morali skozi globok sneg dobesedno prebijati do kraja nesreče.

V zahtevnih razmerah je sodelovalo okoli 60 reševalcev, s skupinami iz Bohinja, Radovljice in Jesenic. Zaradi močnega vetra in sneženja je bila akcija proti večeru prekinjena, nadaljevala pa se bo v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah.

Tako pa so dan opisali gorski reševalci iz Radovljice: