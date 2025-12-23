Odločitev, ki je prepričala tudi sodelavca

Odločitev za sončno elektrarno je za vsakega posameznika velik korak, zato jo je tudi Robert iz Gorenjske sprejel šele po temeljitem premisleku in raziskavi trga. Kmalu je ugotovil, da NGEN ponuja najbolj napredne rešitve, zato se je odločil za njihov sistem samooskrbe. Po letu dni ocenjuje, da mu bo letno zagotovil vsaj 60 odstotkov nižje stroške elektrike. Zdaj že razmišlja tudi o elektrifikaciji voznega parka, rešitev pa je priporočil tudi sodelavcu, ki je nato prav tako izbral samooskrbni sistem podjetja NGEN. Za kakšno sončno elektrarno se je odločil Robert in kako v praksi deluje njegov samooskrbni sistem, razkrivamo v nadaljevanju.

Zakaj se je odločil za sončno elektrarno?

Ko je Robert razmišljal o energetski prenovi doma, je imel v mislih predvsem dve stvari: kako zmanjšati stroške elektrike in kako živeti bolj trajnostno. Znakov, da je pravi čas za spremembo, je bilo več. Obnova hiše mu je odprla priložnost, da sistem zasnuje na novo, pri tem pa si je želel dolgoročno rešitev, ki bo učinkovita, čista in prilagojena sodobnemu načinu življenja. Sončna elektrarna je bila zato zanj logični korak, ki mu je hkrati prinesel priložnost, da nadomesti del porabe z lastno proizvodnjo in tako zmanjša odvisnost od zunanjih dejavnikov.

A odločitev ni bila le okoljska. Kako bo energijo upravljal v prihodnjih letih, je razumel tudi kot naložbo, ki mora biti tehnološko napredna in zanesljiva. Zato je pred izbiro opravil temeljito raziskavo, primerjal različne ponudnike in preučil, kdo lahko ponudi rešitev, ki bo rasla skupaj z njegovimi potrebami. Kot pove danes, ga je prav kombinacija napredne tehnologije in dolgoročne vizije podjetja prepričala, da je izbral NGEN.

Kaj ga je skrbelo?

Čeprav je odločitev za postavitev sončne elektrarne za mnoge povezana s številnimi vprašanji, Robert večjih skrbi ni imel. Tehnologijo je temeljito preveril sam ter se odločil za dolgoročno zanesljivo in tehnološko napredno rešitev. Edino vprašanje, ki mu je ostalo pred odločitvijo, je bilo, kako bo potekala sama montaža na objektu.

Kot nam je povedal v pogovoru, se je tudi izvedbeni del montaže izkazal za odličnega. Montaža je potekala hitro in profesionalno, kar je potrdilo, da je izbral pravega partnerja. To mu je dalo pomemben občutek zaupanja, še preden je elektrarna sploh začela proizvajati prve kilovatne ure energije.

Kakšna je bila njegova poraba in kakšen sistem samooskrbe je izbral?

Foto: Osebni arhiv Pred vgradnjo sončne elektrarne je Robert v svojem prejšnjem domu, dvojčku, porabil približno šest megavatnih ur elektrike na leto, kar je zaradi slabše toplotne izolacije pomenilo okoli 1.300 evrov letnih stroškov. Že ob prenovi hiše je bilo jasno, da želi dolgoročno znižati stroške in porabo optimizirati, zato se je odločil za sistem, ki bo kos tako današnjim kot prihodnjim energetskim potrebam njegove družine.

V njegovem domu je danes nameščena sončna elektrarna z močjo 8,2 vršnega kilovata, ki ima omogočeno polno oddajo energije v omrežje. Da bi energijo čim bolje izkoristil, jo je združil s hranilnikom NGEN Star S5 s kapaciteto 20,5 kilovatne ure, kar mu omogoča shranjevanje viškov energije in večjo samozadostnost. Sončna elektrarna v kombinaciji s hranilnikom mu omogoča, da lahko dosega znatne prihranke in optimizirano delovanje domačih porabnikov.

Ker hišo ogreva s toplotno črpalko, uporablja dve klimatski napravi, indukcijsko ploščo, pečico, sušilni stroj in druge večje porabnike, je bil pravilen izbor moči elektrarne in baterije ključnega pomena. Robert pravi, da je z delovanjem sistema zelo zadovoljen že zdaj.

Pričakuje 60-odstotni prihranek pri elektriki

Robert se je za samooskrbo odločil premišljeno tudi z ekonomskega vidika. Ker do zdaj še ni prejel letnega obračuna, konkretnih številk noče napovedovati, ima pa glede prihrankov jasna pričakovanja: sistem naj bi mu dolgoročno zmanjšal stroške elektrike za vsaj 60 odstotkov. To se mu zdi ključno predvsem zato, ker v hiši uporablja večje porabnike, ki lahko močno vplivajo na mesečne račune.

S sončno elektrarno in hranilnikom lahko tako danes večino te porabe pokrije sam. Zaradi tega pričakuje, da bo nova ureditev stroškov bistveno ugodnejša kot v prejšnjem domu, kjer je zaradi slabe izolacije za elektriko porabil okoli 1.300 evrov letno. Prihranki bodo po njegovem mnenju še bolj izraziti v prihodnjih letih, ker načrtuje tudi elektrifikacijo voznega parka.

Cilj za stranko je 100-odstotna samooskrbnost

Ali bo to resnično dosegla, saj so se pričeli zimski meseci, bomo razkrili v naslednjem prispevku, ko bo stranka januarja 2026 prejela fakturo.

Stranka je v letošnjem letu ustvarila presežek proizvodnje in ima na današnji dan še 3000 kWh viška, kar prikazuje spodnja slika – posnetek zaslona iz aplikacije.

Ostanite z nami, saj bomo v enem od naslednjih prispevkov razkrili tudi, kakšna bo končna poraba in ali bo stranka, skladno s svojim ciljem, resnično samozadostna na področju električne energije. Glavni razlog za to je priključitev na omrežje podjetja NGEN oziroma v sistem SGConnect v paketu Nova doba samooskrbe.

Tako velik prihranek strankam NGEN prinaša tudi NGEN-ov samooskrbni paket NOVA DOBA SAMOOSKRBE , ki vsem lastnikom hibridnih sončnih sistemov, ki so soglasje za priključitev prejeli po novi samooskrbni shemi za gospodinjski ali mali poslovni odjem omogoča letni poračun oddane in prevzete energije v razmerju 1 : 1 za vnaprej določeno količino električne energije.

SG Connect je pametno omrežje, ki poenostavlja samooskrbo

Robert pravi, da je eden največjih razlogov za to, da se je odločil za NGEN, prav njihov napreden način upravljanja energije. Aplikacija SG Connect mu omogoča, da svoj sistem spremlja v realnem času pregledno in preprosto, brez zapletenih nastavitev ali posebnega tehničnega znanja. Kot pravi, mu je najbolj všeč to, da lahko vse opravi na telefonu: hitro preveri stanje baterije, proizvodnje, porabe ter preveri ali njegov sistem deluje optimalno. Za vsakodnevno rabo pa mu ni treba početi prav nič: sistem namreč, potem ko je ustrezno nastavljen, večino odločitev sprejme sam. SG Brain je za gospodinjstva še v prihodu, ga pa v podjetju NGEN že uporabljajo v večjih, industrijskih BHEE.

To nam je ob obisku Gorenjske, v predstavitvenem prostoru NGEN v Žirovnici, pojasnila tudi Mirjam Bernard, direktorica marketinga in vodja oddelka za učinkovitost na sedežu podjetja. Kot pravi, je ideja SG Connect izjemno preprosta: "Ni znanstvena fantastika. Sistem deluje tako, da lahko uživate na morju ali na kavici, doma pa vse teče popolnoma samodejno."

Pojasnila je, da SG Connect analizira porabo v gospodinjstvu, uči se navad – kdaj uporabljamo pečico, pralni stroj ali klimatsko napravo –, s pomočjo umetne inteligence pa bo kot SG Brain že kmalu upošteval tudi vremenske razmere, zato bo znal vnaprej oceniti, koliko energije bo potrebne in kdaj jo je smiselno shraniti.

Prav ta celovit pristop je Robertu najpomembnejši. Kot pravi, se je za NGEN odločil zato, ker ne ponujajo zgolj posamezne naprave, temveč celoten, pametno povezan energetski sistem, ki združuje sončno elektrarno, hranilnik, oskrbo z elektriko ter pametno omrežje SG Connect v eno rešitev. Njegov samooskrbni sistem lahko strokovnjaki podjetja NGEN tudi na daljavo prilagodijo ali optimizirajo, kar mu daje dodatno zagotovilo, da sistem deluje tako, kot mora.

NGEN je že priporočil sodelavcu, ki se je zanj tudi odločil

Robert nam je povedal tudi, da je z odločitvijo za NGEN zelo zadovoljen, in sicer tako z delovanjem sistema kot z odnosom ekipe, ki ga je spremljala od prvega ogleda do zagona elektrarne. Cenil je natančnost, strokovnost in jasne odgovore na vsako vprašanje, kar mu je že na začetku dalo občutek, da se je odločil za zanesljivega partnerja.

Njegov sistem danes deluje tako, kot si je želel. Prav zaradi dobrih izkušenj je NGEN priporočil sodelavcu, ki se je nato prav tako odločil za samooskrbno rešitev z baterijskim hranilnikom in pametno omrežje SG Connect podjetja NGEN.

Še vedno veljata akciji za nove in obstoječe naročnike NGEN STAR in NGEN STAR LITE

Izjemna akcijska cena hranilnika v višini 3.275 evrov z DDV velja ne le za tiste, ki svojo sončno elektrarno že imajo, temveč tudi za vse, ki jo šele načrtujejo.

Kaj vključujeta paketa Ngen Star in Ngen Star Lite?

