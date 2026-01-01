Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Piramidna shema Nuvonex

Piramidna shema Nuvonex

V novem letu konec sanj za več Slovenk in Slovencev: je kolaps neizbežen?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

piramidna shema, denar, hišica iz kart | Nuvonex je v resnici zelo verjetno tako imenovana klavnica prašičev, vrsta piramidne sheme, ki jo pogosto upravljajo entitete iz jugovzhodne Azije, povezane s kitajskim organiziranim kriminalom. Klavnice prašičev so nazorno poimenovane piramidne sheme, pri katerih z obljubami o stabilnih visokih ali rednih pasivnih zaslužkih goljufi žrtve prek spletne komunikacije, ki pogosto poteka prek skupin v aplikacijah, kot sta Telegram ali WhatsApp, prepričajo, da jim zaupajo in v platforme sčasoma vložijo še več denarja ter rekrutirajo še več članov, saj bo njihov izkupiček tako še večji. | Foto Shutterstock

Nuvonex je v resnici zelo verjetno tako imenovana klavnica prašičev, vrsta piramidne sheme, ki jo pogosto upravljajo entitete iz jugovzhodne Azije, povezane s kitajskim organiziranim kriminalom. Klavnice prašičev so nazorno poimenovane piramidne sheme, pri katerih z obljubami o stabilnih visokih ali rednih pasivnih zaslužkih goljufi žrtve prek spletne komunikacije, ki pogosto poteka prek skupin v aplikacijah, kot sta Telegram ali WhatsApp, prepričajo, da jim zaupajo in v platforme sčasoma vložijo še več denarja ter rekrutirajo še več članov, saj bo njihov izkupiček tako še večji.

Foto: Shutterstock

Piramidna shema Nuvonex, na katero smo na Siol.net opozorili že julija lani, je najverjetneje tik pred kolapsom. Vlagateljem, ki glede na podatke o obiskanosti Nuvonexovih spletnih portalov v veliki večini prihajajo iz Slovenje, so akterji v ozadju namreč zablokirali sredstva in za ponoven dostop do njih zahtevajo dodatno vplačilo. Enako se je ob koncu leta 2024 zgodilo z zloglasno piramidno shemo Conti, v katero je bilo na vrhuncu vključenih več kot deset tisoč Slovenk in Slovencev.

Benjamin Herzog
Novice Mladi "ljubljanski podjetnik", ki je živel kot kralj, v resnih težavah v Avstriji

Plačaj, če hočeš še kdaj videti svoj denar

V zadnjih dneh je na družbenem omrežju Facebook več uporabnikov tarnalo, da jim je platforma Nuvonex zamrznila izplačila sredstev oziroma dobičkov. Tako bo ostalo, dokler ne vplačajo 100 ameriških dolarjev oziroma približno 85 evrov v kriptovaluti USDT, kar naj bi bilo potrebno zaradi "spremenjenih kanalov za izplačila". Nekateri so dobili tudi poziv, da morajo zaradi upoštevanja davčne zakonodaje za ponovno aktivacijo izplačil plačati davek.

Oznanila sprememb, ki so ju dobili člani Nuvonexa in ki preprečujeta dostop do izplačil. To se je najverjetneje zgodilo tako, ker je pritok novih članov in s tem svežega kapitala usahnil, kar se neizogibno zgodi v vsaki piramidni shemi. | Foto: Posnetek zaslona Oznanila sprememb, ki so ju dobili člani Nuvonexa in ki preprečujeta dostop do izplačil. To se je najverjetneje zgodilo tako, ker je pritok novih članov in s tem svežega kapitala usahnil, kar se neizogibno zgodi v vsaki piramidni shemi. Foto: Posnetek zaslona

Gre le za izgovore, ki signalizirajo skorajšen dokončni in popoln propad piramidne sheme. Tako rekoč enako potek dogodkov smo lahko spremljali pri piramidni shemi Conti, ki je ogromno Slovenk in Slovencev omrežila leta 2024, zrušila pa se je oktobra 2024 po tem, ko smo opozorilo pred vlaganjem objavili na Siol.net.

Izmišljotine o težavah z davkarijo, s katerimi je v zadnjih dneh obstoja članom lagala piramidna shema Conti. Grozili so jim tudi, da jim bodo ukinili račune, če do navedenega roka ne naložijo novih sredstev. | Foto: Posnetek zaslona Izmišljotine o težavah z davkarijo, s katerimi je v zadnjih dneh obstoja članom lagala piramidna shema Conti. Grozili so jim tudi, da jim bodo ukinili račune, če do navedenega roka ne naložijo novih sredstev. Foto: Posnetek zaslona

Amaterska aplikacija, skrivna komunikacija, sledenje vodji

Nuvonex sledi zelo podobnemu receptu kot Conti. Temelj piramidne sheme je izredno amatersko sestavljena aplikacija za domnevno trgovanje s kriptovalutami, ki jo je za nameček potrebno namestiti mimo varnostnih mehanizmov platform Android in iOS, ob čemer bi morali zvoniti vsi alarmi. Tako rekoč vsa komunikacija med člani piramidne sheme poteka v zaprtih spletnih skupnostih, ki jih upravljajo tako imenovani vodje, pri čemer je zelo verjetno, da člane piramidne sheme vodijo boti oziroma avtonomni računalniški programi, ki se predstavljajo kot resnične osebe. 

Lado Ohotnikov
Novice Kdo je Lado iz Rusije, ki je v Sloveniji sprožil alarm

Kaj smo o Nuvonexu na Siol.net zapisali 3. julija lani:

"Nuvonex je glede na vse opozorilne znake zelo verjetno piramidna shema. Ko bo število novih vlagateljev začelo usihati, se bodo skoraj zagotovo začela zaustavljati tudi izplačila obstoječim članom, nato pa bo vse skupaj ugasnilo brez opozorila." 

Nuvonex je na uradni spletni strani opisan kot "vodilno svetovno podjetje za finančno tehnologijo". Sedež podjetja naj bi bil v ZDA, natančneje v Las Vegasu v ameriški zvezni državi Nevadi, kjer je bila februarja letos v poslovni register vpisana družba z omejeno odgovornostjo Nuvonex. Nuvonex ima na spletni strani tudi fotografijo domnevnega sedeža podjetja, nebotičnika z velikanskim logotipom Nuvonex. V resnici gre za fotomontažo, saj je na fotografiji ena od stolpnic v poslovni četrti Marunouči v Tokiu, prestolnici Japonske. | Foto: Posnetek zaslona/Ambienti Nuvonex je na uradni spletni strani opisan kot "vodilno svetovno podjetje za finančno tehnologijo". Sedež podjetja naj bi bil v ZDA, natančneje v Las Vegasu v ameriški zvezni državi Nevadi, kjer je bila februarja letos v poslovni register vpisana družba z omejeno odgovornostjo Nuvonex. Nuvonex ima na spletni strani tudi fotografijo domnevnega sedeža podjetja, nebotičnika z velikanskim logotipom Nuvonex. V resnici gre za fotomontažo, saj je na fotografiji ena od stolpnic v poslovni četrti Marunouči v Tokiu, prestolnici Japonske. Foto: Posnetek zaslona/Ambienti

Na spletišča Nuvonexa hodijo samo Slovenci in Slovenke

Koliko oseb je svoj denar vložilo v Nuvonex, ni znano, je pa mogoče sklepati, da so med njimi prevladovali državljani in državljanke Slovenije. Glede na podatke na analitični spletni strani Similarweb so spletišča piramidne sheme v novembru 2025 obiskovali tako rekoč samo Slovenci in Slovenke. 

Delež obiskovalcev spletne strani nuvonex.org glede na lokacijo. | Foto: Posnetek zaslona Delež obiskovalcev spletne strani nuvonex.org glede na lokacijo. Foto: Posnetek zaslona

Spomnimo, tudi piramidna shema Conti je imela na piki Slovenijo. Čeprav so jo akterji v ozadju predstavljali kot uspešen mednarodni projekt, je bilo daleč največ oškodovancev iz Slovenije in Severne Makedonije, kar nakazuje na možnost, da je šlo za močno lokalizirano goljufijo. 

Pametni telefon, virus, trojanski konj, heker
Novice Alarm na Poljskem, ogroženi tisoči: nevarnost preži tudi v Sloveniji

Policija sprožila obsežno preiskavo

Slovenska policija je 9. oktobra 2024, le nekaj dni po kolapsu piramidne sheme Conti, v kateri se je opeklo okrog deset tisoč Slovencev, potrdila, da je prejela več prijav oškodovancev.

S policije so za Siol.net septembra lani nato sporočili, da v povezavi s prijavami zaradi piramidne sheme Conti trenutno poteka kriminalistična preiskava obsežnega sklopa kaznivih dejanj, ki jo usmerja Okrožno državno tožilstvo v Kopru. Več podrobnosti nam zaradi poteka preiskave niso mogli razkriti. 

Piramidna shema Nuvonex
