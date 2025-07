Dobrih osem mesecev po tem, ko se je dan po objavi na Siol.net zrušila piramidna shema Conti, v katero je svoj denar vložilo okrog deset tisoč Slovencev, se je začelo intenzivno rekrutiranje potencialnih slovenskih vlagateljev v novo domnevno priložnost za zaslužek s kriptovalutami. Ta se imenuje Nuvonex. Čeprav jo – kot se to zgodi v prvih fazah tako rekoč vseh piramidnih shem – nekateri slovenski člani hvalijo na vsa usta, češ da res deluje, v Nuvonexu, ki se za nameček še posebej osredotoča na Slovenijo, kar mrgoli zelo resnih opozorilnih znakov, ki bi od nakazovanja denarja morali odvrniti vsakogar, ki ga ni pripravljen izgubiti. Glede na mnoge kazalnike in pretekle izkušnje s podobnimi zadevami namreč obstaja izredno velika verjetnost, da bo Nuvonex nekega dne preprosto ugasnil, denar vlagateljev pa se bo razblinil.

Kaj je Nuvonex?

Na spletni strani je predstavljen kot revolucionarna tehnološka platforma, ki omogoča trgovanje s kriptovalutami s tako imenovano kvantitativno analizo, ki jo poganja umetna inteligenca. Preprosteje - Nuvonex zagotavlja, da vlagateljem ponuja avtomatiziran sistem, ki kriptovalute ceneje kupi na eni kriptomenjalnici in jih dražje proda na drugi, razlika v cenah pa pade v vlagateljev žep.

Kdor želi zaslužiti na tak način, si mora naložiti mobilno aplikacijo ali pa uporabljati njeno spletno različico. Na platformo nato naloži kriptovaluto USDT in s klikanjem na gumb Začni kvantizacijo izvaja trgovalne transakcije, ki mu prinašajo dobiček.

Aplikacija Nuvonex (na fotografiji v spletni verziji, obstaja pa tudi mobilna različica, ki jo je sicer treba naložiti mimo varnostnih mehanizmov platform Android in iOS) je na prvi pogled videti zelo osnovno. Prisotne so tudi številne slovnične napake oziroma napake, ki namigujejo, da je bila vsebina v angleščino prevedena iz drugega jezika. Foto: Posnetek zaslona

Če vlagatelj želi, lahko v Nuvonex povabi še druge osebe in prejema provizijo od njihovega trgovanja. Novačenje novih članov je tudi vzpodbujano, saj prinaša določene enkratne in tedenske finančne nagrade ter druge domnevne ugodnosti.

Nekateri Slovenci, ki so člani Nuvonexa že več mesecev, na družbenih omrežjih zatrjujejo, da "stvar res deluje" in da so zaslužili že od nekaj sto pa do nekaj tisoč evrov v kriptovaluti USDT. Komunikacija zaprtega tipa z drugimi (slovenskimi) člani Nuvonexa poteka prek aplikacije Telegram.

Nekaj resnično neverjetnega

Na platformi Nuvonex je uspešna tako rekoč vsaka trgovalna transakcija, kar pomeni, da vsaka tako imenovana kvantizacija prinaša dobiček. Z drugimi besedami - denar oziroma naložbo je nemogoče izgubiti ali zmanjšati njeno vrednost. Kdor je domač v svetu kriptovalut oziroma je že kdaj vlagal v bitcoin ali digitalne kovance, bo vedel, da je glede na nepredvidljivost trga kriptovalut to pravzaprav nekaj neverjetnega.

Takšno opozorilo nam prikažejo brskalniki Google Chrome, Brave in Edge, kadar želimo obiskati spletno stran nuvonex.top. Tudi to je najverjetneje eden od razlogov, da vlagatelje pozivajo, naj si namestijo mobilno aplikacijo. Foto: Posnetek zaslona

Igrati bi moral orkester alarmov

Tako rekoč zagotovljeno gibanje vrednosti naložbe le v eno smer - navzgor - bi v kombinaciji s podatkom, da podrobnosti trgovalnih transakcij niso vidne nikjer, in že znanimi protokoli sodobnih kriptopiramidnih shem, kot so trgovanje v kriptovaluti USDT ali drugih stabilnih kriptokovancih in komunikacija prek Telegrama, pri bolj previdnih iskalcih naložbenih priložnosti že moralo prižgati prvi alarm. A kot bomo razkrili, je z Nuvonexom v resnici narobe toliko stvari, da bo na koncu igral orkester alarmov.

"Ameriško" podjetje

Nuvonex je na uradni spletni strani opisan kot "vodilno svetovno podjetje za finančno tehnologijo". Sedež podjetja naj bi bil v ZDA, natančneje v Las Vegasu v ameriški zvezni državi Nevadi, kjer je bila februarja letos v poslovni register vpisana družba z omejeno odgovornostjo Nuvonex.

Podatki o tem, kdo je lastnik Nuvonexovih spletnih strani, so skriti:

Foto: Posnetek zaslona

Kot ustanovitelj podjetja je navedena oseba z imenom Thatcher Greyson. Kdo je to, ni znano. Na spletnih straneh ali profilih Nuvonexa na družbenih omrežjih Greyson ni omenjen. Nikjer tudi niso navedena imena drugih oseb, ki naj bi upravljale "vodilno svetovno podjetje za finančno tehnologijo".

V ameriški zvezni državi Nevadi lahko družbo z omejeno odgovornostjo (LLC) sicer odpre tako rekoč vsak, tudi nedržavljani ZDA. Stroški, povezani z odprtjem podjetja, znašajo manj kot 400 evrov. Podjetniki, ki želijo LLC v Nevadi (ali kateri drugi zvezni državi ZDA), lahko za odprtje podjetja pooblastijo tudi lokalne registrirane agente.

Skrili so pomemben dokument, ki razkriva marsikaj

Nuvonex v neuradnem poslovnem načrtu oziroma v tako imenovani beli knjigi (white paper), ki je bila pred časom objavljena na njihovi spletni strani, nato pa je z nje izginila - še vedno jo je mogoče najti na arhivirani različici spletne strani -, sicer trdi, da je bilo podjetje ustanovljeno že leta 2021, ustanovni kapital podjetja pa naj bi znašal kar 50 milijonov ameriških dolarjev oziroma 42,46 milijona evrov.

Podatkov o tem ni mogoče najti nikjer, saj Nuvonex z izjemo njihove spletne strani in profilov na družbenih omrežjih tako rekoč nima digitalnega odtisa. Omenjeni niso bili v nobenem mediju, kar je za podjetje, ki se predstavlja kot vodilno v panogi, nenavadno.

Nuvonex ima na spletni strani tudi fotografijo domnevnega sedeža podjetja, nebotičnika z velikanskim logotipom Nuvonex. V resnici gre za fotomontažo, saj je na fotografiji ena od stolpnic v poslovni četrti Marunouči v Tokiu, prestolnici Japonske (klik za lokacijo):

Foto: Posnetek zaslona

Kitajski prstni odtisi

Tako imenovani white paper oz. bela knjiga, v kateri Nuvonex opisuje načrte za prihodnost, sicer vsebuje zanimivo podrobnost. Metapodatki datoteke namreč razkrivajo, da je bil naslov izvorno zapisan v kitajskem jeziku:

Foto: Posnetek zaslona

Kitajske sledi se sicer ne končajo zgolj pri s spletne strani odstranjenem dokumentu.

Pregled izvorne kode spletnih strani Nuvonexa namreč razkriva, da je imel precejšen del elementov kitajska imena:

Foto: Posnetek zaslona

Kitajska klavnica prašičev?

Elementi v kitajskem jeziku so lahko eden od ključnih kazalnikov, da je Nuvonex v resnici zelo verjetno tako imenovana klavnica prašičev, vrsta piramidne sheme, ki jo upravljajo entitete iz jugovzhodne Azije, povezane s kitajskim organiziranim kriminalom.

Klavnice prašičev so nazorno poimenovane piramidne sheme, pri katerih z obljubami o stabilnih visokih ali rednih pasivnih zaslužkih goljufi žrtve prek spletne komunikacije, ki pogosto poteka prek skupin v aplikacijah, kot sta Telegram ali WhatsApp, prepričajo, da jim zaupajo in v platforme sčasoma vložijo še več denarja ter rekrutirajo še več članov, saj bo njihov izkupiček tako še večji.

Klavnica prašičev je izraz, ki se uporablja predvsem za piramidne sheme kitajskega izvora, njihov cilj pa je stkati tesen odnos z žrtvami in se prepričati, da se od svojega denarja ločijo v čim večjih zneskih. Ko akterji v ozadju presodijo, da novega denarja ne bo več, vse skupaj ugasnejo in prekinejo vso komunikacijo z vlagatelji, ti pa povečini ostanejo brez vsega. Foto: Shutterstock

Del pritekajočega novega denarja je namenjen izplačilom starejšim članom piramidne sheme, ki s tem v mnogo primerih dobijo potrditev, da sistem deluje in da ne gre za prevaro. To se trenutno dogaja tudi v Sloveniji.

Ko se novačenje novih žrtev ustavi, organizatorji piramidne sheme ugasnejo spletne strani in skupine za komunikacijo, večina vlagateljev pa izgubi denar. To je stopnja "klanja prašičev". V primeru piramidne sheme Conti, kjer so bili na spletnih straneh prav tako prisotni kitajski elementi, so goljufi od vlagateljev pred popolnim izklopom zahtevali še plačilo izmišljenega davka, da bi jim lahko omogočili dostop do njihovih zaklenjenih sredstev.

Vodilno svetovno podjetje mora vlagatelje prepričevati, da njihovo aplikacijo namestijo mimo varnostnih mehanizmov?

Nuvonex vlagatelje tudi poziva, naj namestijo aplikacijo za pametne telefone z operacijskim sistemom Android ali pametne telefone iPhone, ki omogoča takojšen dostop do trgovalne platforme.

Nuvonex vlagatelje na YouTubu prepričuje, naj namestijo potencialno nevarno aplikacijo. Foto: Posnetek zaslona

Aplikacijo bomo sicer zaman iskali na uradnih servisih Google Play (Android) in AppStore (iOS oziroma iPhone), saj je tam ni. Namestitev je mogoča le prek prenosa namestitvenih datotek s spletne strani Nuvonexa.

Gre za ogromen opozorilni znak, saj domnevna tehnološka multinacionalka z večdesetmilijonskim ustanovnim kapitalom vlagatelje prepričuje, da si njihovo aplikacijo namestijo mimo osnovnih varnostnih protokolov, in na profilu na YouTubu celo objavlja navodila, kako zaobiti zaščitne mehanizme Androida in platforme iOS.

Aplikacije, ki niso prestale nobenih varnostnih preverjanj, lahko predstavljajo neizmerno tveganje za osebne podatke uporabnikov mobilnih naprav. V primeru Nuvonexa in njihovega zakrivanja podatkov o tem, kdo v resnici upravlja "naložbeno priložnost", je brez naprednega znanja tako rekoč nemogoče vedeti, kdo je naredil aplikacijo, ki smo jo pravkar namestili na pametni telefon, in kaj vse vsebuje.

Sumljivo dogajanje - ali so tarče Nuvonexa v resnici samo Slovenci?

Vpogled v statistiko glavne Nuvonexove spletne strani, ki vodi do trgovalne platforme - ta je na naslovu nuvonex.top -, razkriva zanimivo podrobnost.

Kot je razvidno na analitičnem portalu SimilarWeb, je bilo maja 2025 kar 99,93 odstotka obiskovalcev spletne strani iz Slovenije:

Foto: Posnetek zaslona To bi lahko pomenilo, da je Nuvonex podobno kot lani piramidna shema Conti, kjer so večino žrtev predstavljali državljani in državljanke Slovenije in Severne Makedonije, geografsko zelo specifična operacija goljufov.

Junija se je delež obiskovalcev nato nekoliko spremenil in bolj porazdelil - 40 odstotkov obiskovalcev je bilo iz Peruja, 31 odstotkov iz Slovenije in 28 odstotkov iz Italije.

Da so v ekosistemu Nuvonex izredno aktivni predvsem slovenski uporabniki, razkrivajo tudi objave na Nuvonexovih profilih na družbenih omrežjih.

Stran Nuvonexa na družbenem omrežju Facebook ima administratorja v Nigeriji, razkriva orodje za preglednost strani. Foto: Posnetek zaslona

Na Facebooku, na primer, kjer profil upravlja nekdo iz Nigerije, ima tako rekoč vsaka Nuvonexova objava okrog tisoč všečkov, velika večina pa jih je ob nekaj slovenskih z Bližnjega vzhoda ali iz jugovzhodne Azije, kar nakazuje na možnost, da Nuvonex "kupuje" všečke na platformah, ki prodajajo to storitev, saj spletnih strani Nuvonexa ne obiskuje nihče iz teh regij.

Objave imajo ob ogromnem številu všečkov sicer zelo malo delitev, tako rekoč vse delitve pa izvedejo slovenski uporabniki, kar je še en kazalnik, da Nuvonex "živi" predvsem v Sloveniji.

Naša ocena: Nuvonex je glede na vse opozorilne znake zelo verjetno piramidna shema. Ko bo število novih vlagateljev začelo usihati, se bodo skoraj zagotovo začela zaustavljati tudi izplačila obstoječim članom, nato pa bo vse skupaj ugasnilo brez opozorila.