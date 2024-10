Mladenič lagal o podjetju v Ljubljani ter služil milijone za drage nakupe in prostitutke

Izrek kazni danes 27-letnemu Benjaminu Herzogu in še štirim soobtoženim v zadevi EXW (okrajšava za Exchange Wallet) je pomenil epilog več kot leto dni trajajočega sodnega procesa, ki ga je sprožila ena največjih finančnih goljufij v zgodovini Avstrije, je v sredo poročal avstrijski časnik Heute.

Fantomsko podjetje v Sloveniji, direktor pa duh

Tožilstvo je Hercogu očitalo, da je leta 2019 zasnoval piramidno shemo, katere cilj je bil vlagatelje pritegniti s prodajo v resnici ničvredne kriptovalute. Vlagateljem so obljubili izplačevanje rednih dnevnih obresti na njihov prvotni vložek, ki bi se strmo povečevale, če bi v naložbo prepričali tudi druge osebe. Rekrutiranje novih vlagateljev je bila torej velika motivacija za čim večji zaslužek.

Vtis legitimnosti so poskusili ustvariti s prepričevanjem (potencialnih) vlagateljev, da je v ozadju poslovne priložnosti podjetje EXW d.o.o. s sedežem na Letališki ulici v Ljubljani, natančneje v bližini sedežev uveljavljenih slovenskih podjetij iz sveta kriptovalut, kot sta Eligma in Viberate. Kot direktor podjetja EXW je bil predstavljen Christian Singer. Podjetje EXW d.o.o. sicer nikoli ni obstajalo.

Posnetek zaslona iz ene od spletnih predstavitev EXW leta 2019. Foto: Posnetek zaslona

Za Christiana Singerja do takrat ni slišal še nihče, ker ni imel digitalnega odtisa in ga še vedno nima, pa je zelo verjetno, da je šlo za izmišljeno osebo oziroma za izmišljena ime in priimek.

Hitro se je sicer pokazalo, da je glavni človek EXW v resnici Avstrijec Benjamin Herzog, ki so ga na vseh predstavitvah EXW oziroma Exchange Wallet predstavljali kot idejnega očeta platforme in kriptovalute.

EXW je imel pretežno lokalen odtis. Čeprav so predstavitvene dogodke organizirali tudi v Nemčiji, Švici in Dubaju, kjer je bil tudi resnični sedež "podjetja", so po navedbah tožilstva največ vlagateljev uspeli rekrutirati v domači Avstriji.

V EXW so nove člane poskušali novačiti tudi nekateri Slovenci, a se piramidna shema pri nas ni najbolj prijela. Foto: Posnetek zaslona

Ukradli so več kot 20 milijonov evrov: ena od prič trdi, da je znesek v resnici najmanj petkrat višji

Obljubam vodstva piramidne sheme EXW, ki se je sesula sredi leta 2020, nato pa so jo brez uspeha poskusili prestrukturirati še v podobno goljufijo Exchange World, je ob končnem štetju nasedlo več kot 40 tisoč ljudi.

Ko so avstrijske in nemške oblasti izdale opozorila glede EXW, da gre najverjetneje za piramidno oziroma Ponzijevo shemo, je Herzog pobegnil v Dubaj, ki velja za eno od glavnih svetovnih zatočišč tako imenovanih "piramidašev". Dubaj oziroma Združeni arabski emirati in Avstrija tudi nimata sklenjenega sporazuma o izročanju osumljencev za kazniva dejanja.

Herzog se je septembra 2023 po dveh letih skrivanja v Dubaju sam predal oblastem v Avstriji. V Braziliji so v istem obdobju aretirali še enega od vodilnih članov piramidne sheme EXW Pirmina Trogerja.

Troger je bil v sredo v Celovcu prav tako kot Benjamin Herzog obsojen na petletno zaporno kazen. Eden od obtoženih je bil medtem obsojen na pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo 30 mesecev, dva pa na pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo 18 mesecev. Pet obtoženih je bilo oproščenih vseh obtožb.

Glavni akterji v piramidni shemi EXW: Troger, Herzog in Manuel Batista. Zadnji se naj bi pred roko pravice še vedno skrival v Dubaju. Foto: EXW

Po navedbah avstrijskega tožilstva je piramidna shema EXW vlagatelje predvsem v Avstriji oškodovala za okrog 20 milijonov evrov. Ena od ključnih prič sodnega procesa, nekdanje dekle Benjamina Hercoga, je med zaslišanjem sicer trdila, da so glavni akterji piramidne sheme v resnici ukradli od 100 do 120 milijonov evrov.

Vedeli so, da so na vrhu piramide

Tožilstvo je Herzogu in soobtoženim v prvi vrsti očitalo, da so EXW organizirali izključno z namenom oškodovanja vlagateljev in da so vedeli, da sta neobstoječe podjetje in kriptovaluta v resnici le krinka za piramidno shemo. "Nikoli niso imeli produkta, ki bi prinašal prihodek, to sploh ni bilo v načrtih. Vse skupaj je obstajajo samo za pritegovanje strank," je po poročanju časnika Heute zatrdila tožilka Caroline Czedik-Eysenberg.

Herzogov odvetnik je medtem trdil, da je njegova stranka v projekt vložila ogromno dela in načrtovala več dobičkonosnih produktov, a da naj bi celotna zadeva prerasla okvirje obvladljivega.

Benjamin Herzog na promocijskem dogodku za piramidno shemo EXW v Dubaju Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Milijone so zapravljali za luksuzne nakupe in prostitutke

Herzog in na (pogojne) zaporne kazni obsojeni pajdaši, ki so bili med drugimi spoznani za krive sodelovanja v kriminalni združbi, so z milijoni evrov, pridobljenih od žrtev piramidne sheme, več let financirali zelo razkošen življenjski slog.

Herzog in še en soobtoženi – najverjetneje gre za Trogerja – sta po navedbah tožilstva med drugim kupila dragi rezidenci, v eni od njih je bil celo velikanski akvarij z morskimi psi, luksuzne avtomobile in ure, potovala pa sta izključno z zasebnimi leti.

Ena od prič je na sojenju obtoženim v zadevi EXW povedala tudi, da so vodilni člani piramidne sheme več sto tisoč evrov zapravili za usluge prostitutk.