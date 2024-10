Conti, obsežna piramidna shema, na katero smo na Siol.net prvi opozorili pred nekaj manj kot dvema tednoma , je dokončno ugasnila. Aplikacija, prek katere so mnogi Slovenci, v Sloveniji je v piramidno shemo vložilo več kot deset tisoč ljudi, v upanju na hiter zaslužek vplačevali svoj denar, po več neizpolnjenih obljubah ne deluje več. Vsa komunikacija oškodovancev z vodstvom je bila prekinjena. Obstajajo sicer prepričljivi indici, da glavni akterji piramidne sheme niso metali zelo široke mreže, temveč so si za eno od tarč izbrali prav Slovenijo. To je na lažni tiskovni konferenci razkril tudi eden od lažnih direktorjev "podjetja", ki naj bi bilo v ozadju.

Aplikacija Conti in spletna stran na naslovu conti.vip, prek katerih so lahko vlagatelji v piramidno shemo nakupovali nove naložbene pakete in opravljali "delo", ki je bilo v resnici klikanje v prazno, od ponedeljka popoldne ne delujeta več. Ob odprtju aplikacije ali spletne strani se pojavi zgolj obvestilo, da vsebina ne obstaja.

S tem se je končala približno nekaj manj kot dva tedna trajajoča saga z neizplačevanjem zaslužkov, ki se je 3. oktobra začela le nekaj ur po tem, ko smo na Siol.net objavili članek, v katerem smo opozorili, da je Conti skoraj zagotovo piramidna shema.

Pri slovenski policiji so za Siol.net pojasnili, da so prejeli več prijav domnevne goljufije s strani oseb, ki so bile oškodovane v piramidni shemi Conti. Foto: Posnetek zaslona

Izgovori, grožnje in molk

Akterji v ozadju so vlagatelje po zaustavitvi izplačil kar dvakrat, v obeh primerih z grožnjami, da bodo izgubili ves denar, poskusili prepričati, da Contiju nakažejo še več denarja, saj naj bi se pojavile težave s plačilom davkov. A tudi tisti, ki so izmišljeni davek dejansko plačali, do svojih vplačanih sredstev in zaslužkov – vsaj zaslužkov na papirju – niso mogli.

Medtem je ugasnila tudi glavna skupina v komunikacijski aplikaciji Telegram, kjer so se združevali slovenski vlagatelji v Conti in prek katere sta jim navodila dajali domnevni regijski voditeljici podjetja Conti, Anlina in Angela.

Prva je bila bot, računalniški program, ki je podajal samodejne odgovore, druga pa najverjetneje resnična oseba iz tujine, ki se je sporazumevala prek prevajalnika.

Izgovori in grožnje, s katerimi so akterji v ozadju piramidne sheme Conti poskusili prepričati, naj za dostop do svojega denarja vplačajo dodatna sredstva. Foto: Posnetek zaslona

Ugasnila je tudi skupina na Telegramu, v kateri so komunicirali samooklicani slovenski "menedžerji" Contija. Dajanje vodstvenih nazivov je za piramidne sheme sicer zelo pogosto. Osebe na vrhu (slovenske) piramide Conti so med drugim nazivali tudi s kapitani.

Je šlo za ciljano operacijo, ki je žrtve namenoma iskala prav v Sloveniji? To je zelo mogoče.

Kako je mogoče, da se je Conti v Sloveniji tako zelo razširil, ko pa je v vsakem trenutku – tudi pri nas – aktivnih in dostopnih na desetine piramidnih shem, ki so zgrajene po istem kopitu?

V Conti je glede na našo analizo podatkov, ki smo jih pridobili tudi od nekaterih oseb, ki so bile oškodovane v piramidni shemi, svoj denar namreč vložilo več kot deset tisoč Slovenk in Slovencev, največ v juliju, avgustu in septembru.

Aplikacija Conti Entertain je bila nekaj časa blizu vrha seznama najbolj priljubljenih aplikacij za pametne telefone z operacijskim sistemom Android v Sloveniji. Foto: Posnetek zaslona

Nekateri slovenski mediji so po našem razkritju piramidne sheme sicer navajali še višje številke, a je šlo v teh primerih za napačno interpretacijo prenosov aplikacije Conti za pametne telefone – te namreč niso prenašale le slovenskih žrtev prevare, temveč tudi oškodovance v nekaterih drugih državah.

Pokazateljev, da je bila Slovenija eden od osrednjih ciljev operacije Conti, je več. Eden od večjih je dejstvo, da o piramidni shemi Conti v Evropi ne poročajo tako rekoč nikjer drugje kot v Sloveniji in Severni Makedoniji, kjer je bilo žrtev prevare še več kot pri nas.

Severna Makedonija je bila v Evropi ob Sloveniji prav tako – po do sedaj znanih informacijah – edina država, kjer so neznani akterji "podjetja" Conti financirali v piramidni shemi višje pozicionirane člane, da so ti ustanavljali podjetja, prek katerih so plačevali oglasne kampanje za Conti, in odpirali regionalne "pisarne". Te so bile v Sloveniji le kratek čas odprte v Celju, Novi Gorici in Kopru, v prvi vrsti pa je šlo za centre za rekrutiranje novih članov piramidne sheme in pomoč obstoječim.

Da je Slovenija eden od glavnih trgov za Conti, so v videoposnetku lažne Contijeve tiskovne konference, ki smo jo razgalili v tem prispevku, je sicer priznal tudi lažni operativni direktor podjetja Conti (vir).

Na predstavitvi domnevno prelomnega naglavnega prikazovalnika navidezne resničnosti, za katero so trdili, da je potekala v Londonu, a so jo v resnici uprizorili v hotelu Hilton v prestolnici Kolumbije, so med drugim dejali, da bodo napravo najprej lahko preizkusili uporabniki v Londonu, New Yorku, Singapurju, Dubaju ter Sloveniji in Severni Makedoniji.

Človek, ki ga je Conti na lažni tiskovni konferenci predstavil kot vodjo produktov v podjetju, je v resnici 37-letni kolumbijski model, igralec in plesalec Jorge Andres. Za različne dogodke ga je mogoče najeti na platformi Online Casting. Tudi druge osebe, ki so se pojavile na odru lažne tiskovne konference, so bili plačani igralci oziroma modeli. Foto: Posnetek zaslona

Zakaj bi ti dve državi, ki praviloma nista primarna trga za tehnološke novosti – za velikana industrije videoiger Nintendo na primer Slovenija uradno še vedno ne obstaja – postavili ob bok nekaterim največjim svetovnim metropolam? Odgovor na to vprašanje je precej jasnejši, če nanj pogledamo z vidika poskusa prepričevanja tamkajšnjih prebivalcev, da je Conti legitimno podjetje.

Kdo je v ozadju? Zelo verjetno nekdo iz Azije.

Že v prvem članku o piramidni shemi Conti smo izpostavili verjetnost, da gre za tako imenovano klavnico prašičev, piramidno shemo, kakršne izvirajo iz držav jugovzhodne Azije, v ozadju pa so pogosto figure iz kitajskega organiziranega kriminala.

Pokazateljev, da gre za goljufijo azijskega porekla, je bilo več: v izvorni kodi Contijevih spletnih strani so bili znaki kitajske abecede, kdor koli se je izdajal za Conti, pa je uporabljal e-poštne strežnike kitajskega internetnega velikana Alibaba.

Kitajska slovi kot zibelka tako imenovanih "prašičjih klavnic". Gre za nazorno poimenovanje piramidnih shem, pri katerih iz obljub o stabilnih visokih (pasivnih) zaslužkih goljufi žrtve prek spletne komunikacije (pogosto prek skupin v aplikacijah, kot sta WhatsApp in Telegram) prepričajo, da jim zaupajo in v platforme vložijo še več denarja, saj bo njihov izkupiček tako še večji. Del pritekajočega novega denarja je namenjen izplačilom starejših članov piramidne sheme, ki s tem v mnogo primerih dobijo potrditev, da sistem deluje in da ne gre za prevaro. Ko se novačenje novih žrtev ustavi, organizatorji piramidne sheme ugasnejo spletne strani in skupine za komunikacijo, večina vlagateljev pa izgubi denar. To je stopnja "klanja prašičev". Foto: Shutterstock

V združenju strokovnjakov za kibernetsko varnost Alvosec so medtem ugotovili tudi, da je ena od domnevnih regionalnih voditeljic piramidne sheme Conti v pogovoru s slovenskimi oškodovanci v aplikaciji Telegram verjetno nenamerno razkrila lokacijo, od koder je komunicirala.

V pogovor je namreč delila spletno povezavo, natančneje povezavo z rezultati iskanja na Googlu, v kateri je bila razvidna Googlova hongkonška domena, izbrani jezik pa je bil kitajski. To je najverjetneje pomenilo, da je tisti, ki je v slovensko skupino posredoval povezavo, kot primarni jezik na svojih napravah uporabljal kitajščino: