V mestu Kunming na jugozahodu Kitajske je danes umrlo 11 železniških delavcev, ko je na progi vanje trčil vlak, so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA poročali kitajski državni mediji. Poškodovana sta še dva človeka, gre za najhujšo železniško nesrečo na Kitajskem v več kot desetih letih.

Vlak je danes zjutraj po lokalnem času trčil v delavce v ovinku na progi blizu železniške postaje v Kunmingu, prestolnici province Junan, med preverjanjem protipotresne opreme. Provinca namreč leži ob vznožju Himalaje, kjer so potresi pogosti. Po končani reševalni operaciji so znova vzpostavili promet.

11 Dead, 2 Injured as Train Collides With Workers in China #QNAhttps://t.co/2Iagf7xDHh pic.twitter.com/8iP2xBGBO9 — Qatar News Agency (@QNAEnglish) November 27, 2025

Krivci za nesrečo bodo odgovarjali

Kaj natančno so delali delavci na tirih, sicer še ni znano. Predstavniki uprave železniške postaje v Kunmingu so sporočili, da so pristojni odprli preiskavo in da bodo krivci za nesrečo odgovarjali.

Kitajska železniška mreža je po poročanju agencije Reuters največja na svetu. Skupno obsega več kot 160 tisoč kilometrov prog, letno na njej opravijo več milijard potovanj. Znana je po učinkovitosti, pozornost javnosti pa je pritegnila tudi po več nesrečah. V eni od njih je v vzhodni provinci Zhejiang leta 2011 umrlo 40 ljudi, poškodovanih pa je bilo 200.

Devet železniških delavcev pa je umrlo leta 2021, ko je v provinci Gansu vanje trčil vlak na železniški progi med Landžovom in Šindžjangom.