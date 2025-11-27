Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
27. 11. 2025,
9.59

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
trčenje železniška nesreča vlak Kitajska

Četrtek, 27. 11. 2025, 9.59

1 minuta

Vlak na Kitajskem povozil 11 železniških delavcev

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kitajska, vlak | Kaj natančno so delali delavci na tirih, še ni znano. Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Kaj natančno so delali delavci na tirih, še ni znano. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

V mestu Kunming na jugozahodu Kitajske je danes umrlo 11 železniških delavcev, ko je na progi vanje trčil vlak, so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA poročali kitajski državni mediji. Poškodovana sta še dva človeka, gre za najhujšo železniško nesrečo na Kitajskem v več kot desetih letih.

Vlak je danes zjutraj po lokalnem času trčil v delavce v ovinku na progi blizu železniške postaje v Kunmingu, prestolnici province Junan, med preverjanjem protipotresne opreme. Provinca namreč leži ob vznožju Himalaje, kjer so potresi pogosti. Po končani reševalni operaciji so znova vzpostavili promet.

Krivci za nesrečo bodo odgovarjali

Kaj natančno so delali delavci na tirih, sicer še ni znano. Predstavniki uprave železniške postaje v Kunmingu so sporočili, da so pristojni odprli preiskavo in da bodo krivci za nesrečo odgovarjali.

Kitajska železniška mreža je po poročanju agencije Reuters največja na svetu. Skupno obsega več kot 160 tisoč kilometrov prog, letno na njej opravijo več milijard potovanj. Znana je po učinkovitosti, pozornost javnosti pa je pritegnila tudi po več nesrečah. V eni od njih je v vzhodni provinci Zhejiang leta 2011 umrlo 40 ljudi, poškodovanih pa je bilo 200.

Devet železniških delavcev pa je umrlo leta 2021, ko je v provinci Gansu vanje trčil vlak na železniški progi med Landžovom in Šindžjangom.

prehod proga železnica Zaloška cesta
Novice Nov incident na železniških tirih
železniška nesreča na Češkem
Novice Na Češkem trčila hitri vlak in potniški vlak #video
prehod proga železnica Zaloška cesta
Novice Mladoletnik, ki je na tire nastavljal nevarne predmete, osumljen še sedmih kaznivih dejanj
trčenje železniška nesreča vlak Kitajska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.