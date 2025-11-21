Niz načrtnih incidentov na železniškem omrežju se nadaljuje. Danes zjutraj je namreč neznani storilec na križišču ceste in železniške proge v Prvačini na Goriškem poškodoval oziroma odlomil zapornico za fizično zapiranje železniškega prehoda, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so jih Slovenske železnice (SŽ) o dogodku obvestile okoli 8.30 zjutraj, do poškodovanja zapornice blizu ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš pa naj bi prišlo med 8.15 in 8.30 zjutraj. Zaposleni na SŽ so poškodovano zapornico že zamenjali.

Policijska preiskava poteka v smeri suma kaznivega dejanja poškodovanje tuje stvari, policisti pa so z zadevo seznanili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

Gre za nov primer načrtnega ogrožanja varnosti na železnicah, samo v tem tednu so bili zabeleženi trije. V Celju je neznanec v ponedeljek na tire nastavil več različnih predmetov, v sredo pa je neznanec na železniški postaji Grahovo na bohinjski progi namerno prerezal žične mehanizme za upravljanje kretnice.

Tovrstnega vandalizma je bilo v zadnjih mesecih še več.

V SŽ takšna "zavržna dejanja" najostreje obsojajo in pozivajo k odgovornemu ravnanju. Na porast števila incidentov so se med drugim odzvali z okrepljenim nadzorom prog, javnost pa pozivajo, naj ob zaznavi sumljivih ravnanj v bližini železniške proge o tem nemudoma obvesti policijo ali pristojne službe SŽ.