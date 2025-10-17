Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
17. 10. 2025,
9.29

Osveženo pred

28 minut

vlak vandalizem Slovenske železnice

Petek, 17. 10. 2025, 9.29

28 minut

Na postajališču Vintgar zaradi namerne poškodbe infrastrukture iztirjenje vlaka

Avtorji:
A. P. K., STA

Iztirjenje vlaka, Jesenice | Javnost pozivajo, naj v primeru zaznanih sumljivih ravnanj v bližini železniške proge o tem nemudoma obvesti policijo ali pristojne službe SŽ. | Foto Slovenske železnice

Javnost pozivajo, naj v primeru zaznanih sumljivih ravnanj v bližini železniške proge o tem nemudoma obvesti policijo ali pristojne službe SŽ.

Foto: Slovenske železnice

Na postajališču Vintgar se je sinoči iztiril potniški vlak na relaciji Nova Gorica–Jesenice. V času dogodka sta bila na njem strojevodja in sprevodnik, ki se nista poškodovala. Nesrečo je povzročila namerna poškodba infrastrukture, saj je neznanec prežagal zatič na kretniški ključavnici, so danes sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ).

Incident se je po navedbah SŽ zgodil nekaj minut po 22. uri. Pristojne službe so kraj dogodka zavarovale, na teren pa so bili poleg dežurnih služb SŽ napoteni tudi policisti ter preiskovalec železniških nesreč in incidentov. Preiskavo vodijo kriminalisti Policijske uprave Kranj, so pojasnili.

Ob iztirjenju je nastala gmotna škoda, ki po prvih ocenah znaša vsaj nekaj deset tisoč evrov. Točen znesek bo znan po končani preiskavi in končni oceni tehnične škode.

Zaradi iztirjenja je odsek proge med Jesenicami in Bohinjsko Bistrico do nadaljnjega zaprt, za potnike pa je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Ekipe SŽ si na terenu prizadevajo za čimprejšnjo sanacijo proge in ponovno vzpostavitev prometa, so navedli.

Že drugi primer namernega vandalizma na Gorenjskem v manj kot enem mesecu

Spomnili so, da gre za drugi primer "namernega in nerazumnega poseganja v varnost železniškega prometa" na Gorenjskem v manj kot enem mesecu. "29. septembra je bilo na postaji Bled Jezero prav tako ugotovljeno namerno poškodovanje signalnovarnostne naprave, pri katerem je hitra reakcija zaposlenih preprečila celo trčenje dveh potniških vlakov," so zapisali.

Na SŽ ogorčeni

V skupini SŽ so nad dogajanjem ogorčeni. "Ostro obsojamo tovrstna nerazumna dejanja, ki neposredno ogrožajo življenja potnikov in zaposlenih ter povzročajo veliko materialno škodo. Največjo skrb predstavljajo varnostne grožnje, ki jih takšna vse pogostejša ravnanja prinašajo. Vsako namerno poškodovanje ali poseg v železniško infrastrukturo pomeni neodgovorno in izjemno nevarno dejanje, ki lahko povzroči katastrofalne posledice," so opozorili.

Javnost pozivajo, naj v primeru zaznanih sumljivih ravnanj v bližini železniške proge o tem nemudoma obvesti policijo ali pristojne službe SŽ.

vlak vandalizem Slovenske železnice
