Hišna preiskava v podjetjih Slovenskih železnic: kdo je med osumljenci?

Kriminalisti od zjutraj opravljajo hišne preiskave v več podjetjih v lasti Slovenskih železnic. Po informacijah portala Necenzurirano preiskujejo sume fiktivnih poslov, v katerih naj bi imel ključno vlogo avtoprevoznik Anton Grandovec. Na Slovenskih železnicah so za STA preiskave potrdili, več podrobnosti pa za zdaj ne razkrivajo. Na policiji in Slovenskih železnicah so za STA preiskave potrdili, več podrobnosti pa za zdaj ne razkrivajo.

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) preiskujejo sume fiktivnih poslov, prek katerih bi morala podjetja iz skupine Slovenskih železnic lastnikom terjatev, ki so jih odkupili od pogodbenih partnerjev Slovenskih železnic, plačati več milijonov evrov – in to za storitve, ki nikoli niso bile opravljene. V teh dogovorih naj bi imel ključno vlogo avtoprevoznik Grandovec, ki je bil vrsto let eden ključnih dobaviteljev Slovenskih železnic, navaja Necenzurirano.

Na Generalni policijski upravi so za STA potrdili, da NPU danes opravlja več hišnih preiskav zaradi obravnave suma storitve kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, in sicer zlorabe položaja pri poslovanju s fiktivnimi terjatvami. Ker preiskovalna dejanja še intenzivno potekajo, bodo lahko več informacij podali v nadaljevanju dneva.

Kdo je med osumljenci?

Po neuradnih informacijah portala so med osumljenimi Grandovec, nekdanji prvi finančnik Slovenskih železnic Tomaž Kraškovic in Dean Peršić, direktor logistične družbe Fersped, ki je v lasti Slovenskih železnic. Preiskave naj bi opravljali tudi na sedežu matične družbe Slovenske železnice.

Da danes potekajo hišne preiskave v več podjetjih skupine, so za STA potrdili tudi na Slovenskih železnicah. Več informacij bodo posredovali pozneje.

Že lani našli več sumljivih pogodb

Portal Necenzurirano je že spomladi poročal, da so na Slovenskih železnicah lani jeseni našli več sumljivih pogodb, ki so jih različna podjetja iz skupine sklenila z Grandovcem. Plačati bi mu morala storitve, ki nikoli niso bile opravljene.

V zadnjih dveh letih je Grandovec te fiktivne terjatve do podjetij iz skupine Slovenskih železnic preprodal naprej. Kupile so jih različne finančne družbe in drugi kupci, ki so mu plačali dobrih pet milijonov evrov. Zapletlo se je, ko bi si sami morali ta denar povrniti od podjetij iz skupine Slovenskih železnic. Ta namreč računov nikoli niso imela v lastnih poslovnih knjigah.

Ker je Grandovec od maja letos v prisilni poravnavi, na portalu Necenzurirano sklepajo, da bodo njegovi upniki dokončno ostali na suhem.