Človeška napaka: hudo trčenje vlakov

V trčenju vlakov na Slovaškem je bilo danes ranjenih najmanj 20 ljudi. Nesreča, ki se je zgodila pred predorom blizu vasi Jablonov nad Turnou, 50 kilometrov zahodno od Košic, po prvih podatkih ni zahtevala smrtnih žrtev. Policija okoliščine nesreče še preiskuje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nesreča se je zgodila na kraju, kjer se dva železniška tira združita v enega. Gasilci in reševalci so ljudi vlekli skozi vrata, navedbe reševalnih služb povzema AFP. Slovaška policija je na družbenih omrežjih tudi objavila fotografije iztirjenih vagonov in uničene lokomotive.

"Ne bi želel špekulirati, a glede na prve informacije za nesrečo ni bila kriva tehnična, temveč človeška napaka. Če sklepamo po do zdaj znanih informacijah, je eden od voznikov vlaka naredil napako in drugemu vlaku ni dal prednosti," je po poročanju Tasr dejal slovaški notranji minister Matuš Šutaj-Eštok.

"Glede na do zdaj znane podatke je bilo na vlaku približno 80 potnikov. Nihče od njih naj ne bi umrl," je na družbenih omrežjih sporočila slovaška policija. Slovaška tiskovna agencija Tasr medtem poroča, da sta dva človeka v kritičnem stanju, še trije ljudje naj bi bili ujeti v vlaku, informacije o njihovem zdravstvenem stanju pa niso znane.

Slovaški premier Robert Fico je na družbenih omrežjih sporočil, da sta z ministrom za promet Jozefom Ražem že na poti na prizorišče nesreče.

Lani je na Slovaškem v trčenju avtobusa in vlaka umrlo sedem ljudi, še pet jih je bilo poškodovanih.