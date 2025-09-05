Vlak zmečkal osebni avtomobil, kombi prepolovil #video

Na železniških prehodih na Poljskem se vsako leto zgodi okoli 170 nesreč, trk z vlakom pa povzroči več deset smrtnih žrtev, so po nedavni nesreči, v kateri je vlak trčil v osebni avtomobil 81-letnega voznika, pojasnili pri poljskih železnicah. Moški je končal v bolnišnici, avtomobil pa je skoraj v celoti uničen.

81-letni voznik, kot prikazuje zgornji videoposnetek, se je pred slabimi desetimi dnevi v kraju Grodzisk Wielkopolski na zahodu Poljske pripeljal do železniškega prehoda, trčil v spuščeno zapornico in obstal na železniških tirih. Čez nekaj trenutkov je v zadnji del njegovega avtomobila s polno hitrostjo trčil vlak poljskih železnic.

81-letnik je k sreči preživel, v bolnišnico so ga prepeljali s helikopterjem. Foto: Poljske železnice

Podobnih nesreč na Poljskem ni prav malo – tako pred dnevi je vlak naletel na kombi, ki je obstal na tirih in ga prepolovil.

Poljske železnice v aktualni kampanji Varno prečkanje objavljajo videoposnetke železniških nesreč na prehodih in s tem voznike opozarjajo na nevarne situacije zaradi pomanjkljive pozornosti voznikov, so ob tem še sporočili iz poljskih železnic.