Streljanje v bližini Bele hiše, ranjena tudi pripadnika nacionalne garde

V Washingtonu je bilo po streljanju ranjenih več ljudi, med drugim dva pripadnika nacionalne garde, je sporočila ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem. Streljanje se je v sredo zgodilo v središču mesta, nedaleč od Bele hiše, je sporočil vir, seznanjen s prvimi poročili, poroča CNN.

Mestna policija je streljanje na križišču, ki je v bližini Bele hiše, potrdila na omrežju X. Sporočili so, da so strelca, ki naj bi bil tudi resno ranjen, že prijeli.

Critical Incident: MPD is on the scene of a shooting at 17th and I Street, NW. Please avoid the area. Updates to come. — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 26, 2025

Ameriški mediji navajajo, da je bilo ustreljenih več ljudi, med drugimi tudi dva pripadnika nacionalne garde. Vsaj eden je po prvih poročilih umrl.

One member of the National Guard reportedly killed in a shooting earlier near the White House in Washington, D.C. pic.twitter.com/EkbnJAXRCm — OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2025

Predsednik ZDA Donald Trump se trenutno mudi na Floridi, tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je sporočila, da so Trumpa obvestili o streljanju, Bela hiša pa pozorno spremlja situacijo.

Pripadniki nacionalne garde iz več zveznih držav so že več mesecev v Washingtonu, kamor so jih napotili v okviru protikriminalne akcije predsednika Trumpa. Ta je napovedal, da bo gardo poslal še v druga mesta po državi, saj naj bi se kriminal v prestolnici po napotitvi garde občutno zmanjšal.