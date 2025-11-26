Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
P. P.

Sreda,
26. 11. 2025,
21.19

ZDA streljanje Washington

Sreda, 26. 11. 2025, 21.19

1 minuta

Streljanje v bližini Bele hiše, ranjena tudi pripadnika nacionalne garde

Avtor:
P. P.

streljanje v Washingtonu | Predsednik ZDA Donald Trump se trenutno mudi na Floridi. | Foto Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump se trenutno mudi na Floridi.

Foto: Reuters

V Washingtonu je bilo po streljanju ranjenih več ljudi, med drugim dva pripadnika nacionalne garde, je sporočila ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem. Streljanje se je v sredo zgodilo v središču mesta, nedaleč od Bele hiše, je sporočil vir, seznanjen s prvimi poročili, poroča CNN.

Mestna policija je streljanje na križišču, ki je v bližini Bele hiše, potrdila na omrežju X. Sporočili so, da so strelca, ki naj bi bil tudi resno ranjen, že prijeli.

Ameriški mediji navajajo, da je bilo ustreljenih več ljudi, med drugimi tudi dva pripadnika nacionalne garde. Vsaj eden je po prvih poročilih umrl.

Predsednik ZDA Donald Trump se trenutno mudi na Floridi, tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je sporočila, da so Trumpa obvestili o streljanju, Bela hiša pa pozorno spremlja situacijo.

Pripadniki nacionalne garde iz več zveznih držav so že več mesecev v Washingtonu, kamor so jih napotili v okviru protikriminalne akcije predsednika Trumpa. Ta je napovedal, da bo gardo poslal še v druga mesta po državi, saj naj bi se kriminal v prestolnici po napotitvi garde občutno zmanjšal.

VEČ NOVIC
