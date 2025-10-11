Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Sobota,
11. 10. 2025,
20.09

policija Nemčija streljanje

Sobota, 11. 10. 2025, 20.09

35 minut

V streljanju na tržnici v Nemčiji več ranjenih

Avtorji:
M. T., STA

Nemška policija, streljanje, Giessen | Policijska operacija v mestu Giessen še vedno poteka. | Foto Guliverimage

Policijska operacija v mestu Giessen še vedno poteka.

Foto: Guliverimage

V mestu Giessen v nemški zvezni deželi Hessen je danes neznanec začel streljati na tržnici. Pri tem je bilo ranjenih več ljudi, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila tamkajšnja policija. Nemški časnik Bild poroča o treh ranjenih.

Napadalec je po incidentu, ki se je zgodil nekaj po 15. uri, pobegnil.

Ranjene naj bi bile najmanj tri osebe. | Foto: Guliverimage Ranjene naj bi bile najmanj tri osebe. Foto: Guliverimage

Drugih podrobnosti, kot je stanje poškodovanih, policija ni pojasnila, saj policijska operacija še poteka, še poroča dpa.

policija Nemčija streljanje
