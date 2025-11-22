Drzen rop na Ptuju, storilec je na begu

Na mariborski policijski upravi so bili obveščeni, da naj bi neznani storilec v dopoldanskih urah vstopil v poslovni prostor v okolici Ptuja, od zaposlene zahteval denar, grožnje naj bi podkrepil tudi z uporabo nevarnega predmeta. Oškodovanko naj bi nato zvezal, sam pa ukradel denar in pobegnil.