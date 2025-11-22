Sobota, 22. 11. 2025, 14.33
55 minut
Drzen rop na Ptuju, storilec je na begu
Na mariborski policijski upravi so bili obveščeni, da naj bi neznani storilec v dopoldanskih urah vstopil v poslovni prostor v okolici Ptuja, od zaposlene zahteval denar, grožnje naj bi podkrepil tudi z uporabo nevarnega predmeta. Oškodovanko naj bi nato zvezal, sam pa ukradel denar in pobegnil.
Po zadnjih informacijah gre za moškega, visokega okrog 190 centimetrov, srednje postave, oblečenega v črno zimsko bundo, črne hlače in črno pokrivalo čez obraz. "Občane, ki so dejanje ali storilca morda opazili in imajo koristne informacije v zvezi s tem, prosimo, da pokličejo policiste na 113. Kaznivo dejanje ropa še intenzivno preiskujemo, poteka tudi ogled kraja kaznivega dejanja," so sporočili s policijske uprave.