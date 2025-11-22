Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
22. 11. 2025,
12.22

3 ure, 6 minut

Sobota, 22. 11. 2025, 12.22

3 ure, 6 minut

V Grčiji uničujoče poplave, na Krfu od sveta odrezanih vsaj dva tisoč ljudi

uničujoče poplave na Krfu | Na Krfu upajo na prihod težke mehanizacije iz celinske Grčije, da bi odstranili nanos grušča. | Foto Corfu Tourist

Na Krfu upajo na prihod težke mehanizacije iz celinske Grčije, da bi odstranili nanos grušča.

Foto: Corfu Tourist

V Grčiji se spopadajo s hudimi neurji in poplavami, zaradi katerih so od sveta odrezana številna naselja, neprevozne so nekatere ceste, ponekod so zaprte tudi šole. Najhuje je na otoku Krf, kjer je deroča voda zalivala stanovanjske hiše in s cestišč odnašala vozila, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Siloviti nalivi so na severozahodu Grčije povzročili obsežno škodo. Po podatkih državne meteorološke službe je na območju mesta Ioannina v nekaj urah padlo 280 milimetrov padavin.

uničujoče poplave na Krfu | Foto: Corfu Tourist Foto: Corfu Tourist Po navedbah lokalnih oblasti je naselje Karousades, v katerem živi okoli dva tisoč ljudi, povsem odrezano od sveta. Zaradi neurja je z gruščem zasuta tudi policijska postaja. Na otoku upajo na prihod težke mehanizacije iz celinske Grčije, da bi odstranili nanos grušča. Velik del lokalnih cest na otoku je zaprt ali uničen, šole pa bodo v ponedeljek ostale zaprte, navaja DPA.

Severni del Krfa je leta 2023 prizadel obsežen gozdni požar. Po ocenah meteorologov so zaradi uničenega rastlinja tokratne poplave bistveno hujše, saj ni rastja, ki bi zadrževalo blato in kamenje. Padavine naj bi se na severozahodu Grčije nadaljevale tudi danes, vendar manj intenzivno.

