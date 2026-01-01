Novoletni Loto: znano je, kdo dobi stanovanja v Ljubljani, Mariboru in Kopru

Znani so rezultati žreba za Novoletni Loto. Srečni dobitnik stanovanja v Ljubljani in denarni dobitek v višini 90 tisoč evrov je srečko s kombinacijo 32C21M vplačal na Vrhniki, dobitnik stanovanja v Kopru in denarni dobitek v višini 80 tisoč evrov je lastnik srečke 954B7N, ki je bila vplačana v Velenju, stanovanje v Mariboru in 50 tisoč evrov pa je srečnemu dobitniku, ki jo je vplačal v Ljubljani, prinesla srečka 6S193C. Mesečno rento 1.500 evrov za obdobje desetih let so medtem prinesle srečke VI7953, 17G41D in E33Z27. Vplačane so bile na spletnem naslovu loterija.si, v Kamniku in v Ljubljani.

Novoletni Loto je tudi letos poskrbel za izjemno zanimanje med igralci, saj so bili vsi listki razprodani že v osmih dneh. Skupno je bilo prodanih vseh 450 tisoč listkov. Spletna stran Loterije Slovenije v večernih urah zaradi ogromnega navala obiskovalcev nekaj časa ni delovala.

Letošnji Novoletni Loto prinaša izjemno privlačne dobitke. Med njimi so tri stanovanjske nagrade in številne denarne nagrade ter rente.

Letošnji dobitki pri igri Novoletni Loto so: