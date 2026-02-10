Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Torek,
10. 2. 2026,
11.29

Torek, 10. 2. 2026, 11.29

Med praznovanjem novega leta na Parecagu ustrelil 55-letnico

Avtor:
Ka. N.

Revolver | Fotografija je simbolična. | Foto Reuters

Fotografija je simbolična.

Foto: Reuters

Preiskava novoletnega incidenta na Parecagu je pokazala, da so 55-letno žensko, ki je z balkona opazovala ognjemet, zadeli s kroglo iz revolverja. Policija je ugotovila, da dejanje ni bilo naklepno, temveč posledica nespametnega ravnanja 58-letnega moškega, ki naj bi z orožjem proslavljal novo leto.

Kot je v izjavi za javnost pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Aljoša Špeh, so kriminaliste in policiste na Parecag napotili malo po polnoči. Po dogodku so žensko z rano na ramenu odpeljali v bolnišnico, kjer so ji odstranili kroglo.

Policisti so osumljenca identificirali približno teden dni po incidentu, mu odvzeli prostost ter pri hišni preiskavi zasegli več kosov orožja in streliva. Za vse je imel veljavne orožne listine.

Osumljenemu očitajo kaznivi dejanji povzročitve hude telesne poškodbe in povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagrožena zaporna kazen.

