Avtor:
P. P.

Nedelja,
4. 1. 2026,
10.55

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Nedelja, 4. 1. 2026, 10.55

1 ura, 7 minut

Najstniki na Obali stanovanjski blok za zabavo obstreljevali z raketami #video

Avtor:
P. P.

Na slovenski podstrani internetnega foruma Reddit je uporabnik objavil šokanten videoposnetek najstnikov, ki so v stanovanjski blok na Markovcu v Kopru spuščali novoletne rakete. Početje bi se lahko sprevrglo v tragedijo, če bi katera od raket priletela v stanovanje in zanetila požar. Posnetek si je v kratkem času ogledalo že več kot sto tisoč uporabnikov, ki so nad ravnanjem mladostnikov zgroženi.

