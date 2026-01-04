Na slovenski podstrani internetnega foruma Reddit je uporabnik objavil šokanten videoposnetek najstnikov, ki so v stanovanjski blok na Markovcu v Kopru spuščali novoletne rakete. Početje bi se lahko sprevrglo v tragedijo, če bi katera od raket priletela v stanovanje in zanetila požar. Posnetek si je v kratkem času ogledalo že več kot sto tisoč uporabnikov, ki so nad ravnanjem mladostnikov zgroženi.