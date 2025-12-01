Novoletni Loto se vrača: poleg stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru tudi naložbeno zlato

Novoletni Loto se vrača, tokrat s še več dobitki in višjim skladom. Poleg stanovanja v Ljubljani in Kopru je mogoče zadeti tudi stanovanje v Mariboru in naložbeno zlato. Na voljo je 450 tisoč potrdil za nakup, kar je sto tisoč več kot lani, so sporočili z Loterije Slovenija.

Novoletni Loto je posebno praznično žrebanje, ki velja za najbolj priljubljeno slovensko igro na srečo. Za letošnjo izvedbo Novoletnega Lota bo na voljo 450 tisoč potrdil, s katerimi se bo mogoče potegovati za stanovanje v Ljubljani, Kopru in Mariboru. Poleg tega bodo izžrebali še tri mesečne rente v višini 1.500 evrov za obdobje deset let ter devet novih dobitkov, sto gramov naložbenega zlata.

Žreb bo določil še 500 dobitkov po 250 evrov in 15 tisoč dobitkov po 50 evrov. Skupaj je letos v skladu 15.515 dobitkov v skupni vrednosti več kot 2,7 milijona evrov.

Deset evrov za potrdilo

Udeleženci bodo v žrebu sodelovali z vplačilom vsaj ene kombinacije Novoletnega Lota, cena posameznega potrdila pa znaša deset evrov. Vsaka kombinacija je sestavljena iz šestih naključno generiranih znakov, štirih številk in dveh črk. Vsako potrdilo z unikatno kombinacijo predstavlja enkratno sodelovanje v žrebanju. Žreb vseh dobitkov bo potekal po vrstnem redu, od najvišje do najnižje kategorije dobitkov, vsako že izžrebano potrdilo pa bo izločeno iz nadaljnjega žrebanja. V žrebanje pa bodo vključena izključno prodana potrdila.

Prodaja potrdil za novoletno žrebanje bo potekala od danes do razprodaje potrdil oz. najkasneje do 1. januarja 2026.

Pri Loteriji Slovenije so še zapisali, da končni cilj loterijskih iger namreč niso sanjski dobitki, ampak obseg sredstev, ki jih zberejo v javno dobro. V zadnjem letu so udeleženci s sodelovanjem v igrah Loterije Slovenije zbrali 25,1 milijona evrov za invalidske, humanitarne in športne organizacije, z naslova davka na dobitke pa so proračuni slovenskih občin prejeli 10,1 milijona evrov.