Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
R. S.

Milijon evrov v Domžalah: Slovenija ima novega srečneža

Vreča denarja, denar, evri | Srečnež ali srečnica je vplačala dobitni listek v Domžalah. | Foto Shutterstock

Srečnež ali srečnica je vplačala dobitni listek v Domžalah.

Foto: Shutterstock

Slovenija je dobila novega milijonarja. Tokrat se je sreča nasmehnila igralcu/ki iz Domžal, ki je pri igri Ekstra Joker 6 osvojil/a milijon evrov. Dobitni listek je bil vplačan v petek, 29. avgusta, so potrdili pri Loteriji Slovenije.

Igra Joker je namenjena domačim igralcem, sodelujejo pa lahko vsi, ki igrajo Loto, Eurojackpot ali Vikinglotto.

Gre za nov visoki zadetek pri nas. Spomnimo: maja je nekdo v Kranju pri Eurojackpotu zadel kar 37,3 milijona evrov, ki jih je prevzel tik pred potekom roka. Občina Kranj je zaradi tega prejela tudi več kot pet milijonov evrov občinske takse.

Najvišji dobitek v zgodovini iger na srečo pri nas sicer še vedno ostaja 60 milijonov evrov.

Eurojackpot listek, milijoni
