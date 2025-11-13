Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N., STA

13. 11. 2025
11.28

Uskladitev olajšav in dohodninske lestvice za 75 odstotkov rasti plač

Denar, investiranje

Foto: Shutterstock

Olajšave in lestvica za odmero dohodnine za leto 2026 se bodo uskladile za več, kot je bilo sprva predvideno. Vlada se je namreč s predstavniki sindikatov v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) dogovorila o zvišanju olajšav in mej davčnih razredov za 75 odstotkov rasti povprečne plače. To bo pozitivno vplivalo na neto plače.

V predlog zakona o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti, ki ga je v DZ poslala konec septembra, je vlada zapisala, da se bodo olajšave in meje davčnih razredov dohodninske lestvice prihodnje leto zvišale za 3,7 odstotka.

Zakonska osnova za uskladitev

Zakon o dohodnini namreč določa, da se mora koeficient za uskladitev teh zneskov določiti najmanj v višini 50 odstotkov rasti povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji za junij tekočega leta v primerjavi z junijem prejšnjega leta. Po podatkih statističnega urada je bila letna stopnja rasti povprečne plače 7,4-odstotna.

Pogovori s socialnimi partnerji

Finančni minister Klemen Boštjančič je že takrat povedal, da se bodo socialni partnerji o tem še pogovarjali in da bo, če se bodo o uskladitvi dogovorili drugače, zakon o izvrševanju proračunov v postopku sprejemanja v DZ ustrezno prilagojen.

Potrditev zakona v DZ in dogovor s sindikati

DZ bo zakon potrjeval na redni novembrski seji, ki se začne v ponedeljek. S finančnega ministrstva so danes sporočili, da se je vlada s predstavniki sindikatov v okviru strokovnega odbora ESS za področje financ in davčne zakonodaje dogovorila o uskladitvi olajšav in mej davčnih razredov dohodninske lestvice za leto 2026 v višini 75 odstotkov rasti povprečne mesečne plače v Sloveniji za junij 2025, torej za 5,55 odstotka.

Zgodovina dogajanja in učinki dogovora

Spomnili so, da je Boštjančič dogovor o tem večkrat poskusil doseči z obema socialnima partnerjema. Po nedavni prekinitvi aktivnosti delodajalcev v okviru ESS pa se je zdaj o uskladitvi dogovoril le s sindikati.

"To pomeni, da bomo zavezance za dohodnino glede na podatke dohodninskih odmer za leto 2023 davčno razbremenili za skupaj 150 milijonov evrov," so zapisali na ministrstvu. Po prvotnem predlogu bi se v proračun od dohodnine nateklo približno 100 milijonov evrov manj.

Koliko bo pridobil posamezni zaposleni

Zaposleni z minimalno plačo bo zaradi doseženega dogovora prihodnje leto pri neto plači pridobil okoli 220 evrov letno, zaposleni s povprečno plačo okoli 130 evrov letno, zaposleni s plačo v višini dveh povprečnih plač pa okoli 250 evrov letno, so izračunali na ministrstvu.

