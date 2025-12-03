Dončić odhaja v Slovenijo? Osebni razlogi še nejasni, a domneve vse glasnejše.

Luka Dončić bo v noči na petek izpustil tekmo svojih Los Angeles Lakers, kar je v hipu sprožilo val ugibanj o njegovih osebnih razlogih. V ozadju se krepi prepričanje, da je družina znova v ospredju in da se bliža rojstvo drugega otroka. Pri tem se mnogi sprašujejo, ali bo zvezdnik celo odpotoval v Slovenijo, da bi bil ob ključnem trenutku ob svoji zaročenki Anamarii Goltes. Ta je v zadnjih dneh nakazala, da je porod blizu, saj je sledilke spraševala za nasvete glede poporodnega dojenja.

Los Angeles Lakers v noči na petek čaka gostovanje pri Toronto Raptors, tekma pa bo minila brez Luke Dončića. Klub je uradno sporočil, da bo slovenski košarkar odsoten zaradi osebnih razlogov, kar je v slovenski in svetovni košarkarski javnosti takoj sprožilo očitna vprašanja o prihajajočem rojstvu. V zadnjih dneh je njegova zaročenka Anamaria Goltes dala vedeti, da je porod zelo blizu, saj je iskala nasvete glede tandemskega dojenja po porodu, kar navadno nakazuje na zadnje priprave.

Lakers status report for Toronto: pic.twitter.com/oGStCTpaV3 — Dave McMenamin (@mcten) December 3, 2025

Bo Dončić za ključni trenutek odpotoval v Slovenijo?

Čeprav klub ni razkril dodatnih informacij, je vse več namigov, da bi Dončić lahko hitro sedel tudi na letalo in se odpravil v Slovenijo. Njuna prvorojenka, dveletna Gabriela, bo tako kmalu dobila bratca ali sestrico, kar bo za mlado družino velik in čustven trenutek.