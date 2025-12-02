Dončić se je posipal s pepelom: To se ne bi smelo dogajati

"To je bila moja krivda in moja napaka," se je po porazu s 108:125 proti Phoenix Suns s pepelom posul Luka Dončić, ki je s soigralci pri LA Lakers končal niz sedmih zaporednih zmag in klonil petič v sezoni. Jezernike so pokopale izgubljene žoge, devet od 21 jih je izgubil Slovenec.

Los Angeles Lakers so v Crypto.com Areni na svoji 20. tekmi sezone naleteli na previsoko oviro v obliki Phoenix Suns. Ti so dosegli kar 32 točk iz 21 izgubljenih žog Lakersov, ob tem so dosegli 28 točk iz protinapadov, medtem ko so Lakersi na ta način dosegli le dve točki. Razen prve četrtine, v kateri se je sicer poškodoval Devin Booker, Jezerniki niso bili kos nalogi in pripravi, za katero so se dogovorili pred srečanjem.

Razumljivo razočaran in jezen je bil po tekmi trener Lakersov JJ Redick. "Vse skupaj je zelo preprosto: če proti takšni ekipi ne boš igral na vso moč, boš dobil svoje. V prvem polčasu smo imeli nekajkrat številčno premoč v tranziciji in vračanju v obrambo, a so njihovi igralci brez težav stekli mimo," je bil jasen trener Lakersov.

JJ Redick je bil jasno nezadovoljen s predstavo svojih varovancev. Foto: Reuters

"Govorili smo o tem, da moramo odgovoriti na njihovo fizično igro, a tega nismo storili niti v enem trenutku tekme. Ne vem, mogoče so fantje pozabili, kaj smo se dogovorili, in je to davek zadnjih tekem. Vse skupaj je čudno, ko košarkarji ne počnejo tistega, kar ponavadi počnejo. V trenutkih, ko bi morali storiti tisto, kar je treba, se to ni zgodilo in smo bili za to kaznovani. To se je dogajalo skozi celotno srečanje," je dodal Redick. Ta je po tekmi premora sicer lahko računal na LeBrona Jamesa, ki pa je bil daleč od zavidljive predstave.

"Temu se reče biti star ... zjutraj se zbudiš z bolečinami in težavami, ki jih nisi imel večer prej," je o bolečinah v levem stopalu, zaradi katerih je izpustil srečanje z New Orleansom v smehu pripovedoval 40-letni košarkar.

Dončić izgubil devet žog

Prvi strelec tekme je bil z 38 točkami in enajstimi skoki Luka Dončić, a je ob tem izgubil kar devet žog. "To je bila moja krivda in moja napaka, devet izgubljenih žog je absolutno preveč. Sploh v drugi četrtini ni steklo, namesto da bi morda zaključeval, sem iskal priložnosti za podaje, da bi vključil še druge, a nikakor to ne more biti izgovor za devet izgubljenih žog," je bil jasen Slovenec.

Foto: Reuters

"Morda je imel Phoenix malce drugačen pristop, sploh v obrambi, ker sem imel občutek, da so mi bolj dovolili dosegati točke, kot ustvarjati priložnosti za druge. Vse skupaj je bilo malce zmedeno, a kot sem rekel, to se ne bi smelo dogajati. Na začetku tretje četrtine smo skušali najti način, da bi žoga malce bolj zaokrožila, ker številnih napadov nismo zaključili z metom, imeli smo ogromno izgubljenih žog, še posebej jaz. Zato smo skušali preizkusiti nekaj novih stvari, a se ni izšlo," je dodal slovenski košarkar, ki je bil vidno frustriran.

Je pa nekaj besed pohvale namenil reprezentančnim soigralcem, ki so v ponedeljek v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo premagali Švedsko. "Fantje so igrali super, veliko boljše kot prvo tekmo. Vsa čast fantom, vsi so se borili od prvega do zadnjega in mislim, da so si res zaslužili to zmago," je dejal Dončić.

Tega s soigralci zdaj čaka niz treh zaporednih gostovanj, ki se bo začel v noči na petek (1.30) v Torontu. "Boljše moramo skrbeti za žogo in biti bolj fizični," je dodal slovenski košarkar.

