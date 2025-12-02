Konec velikega niza razglašenih Lakersov, Mavericksi nasmejani

Košarkarji Los Angeles Lakers so manj kot 24 ur po zmagi nad New Orleansom klavrno končali niz sedmih zaporednih zmag. Jezerniki so morali na domačem parketu s 108:125 priznati premoč Phoenix Sunsom, ki so bili razen prve četrtine z naskokom boljši nasprotnik, ustavila jih ni niti poškodba Devina Bookerja. Luka Dončić je bil z 38 točkami in enajstimi skoki prvi strelec tekme, a je ogromno črno piko pustilo kar devet izgubljenih žog. Dallas Mavericks so za drugo zaporedno zmago s 131:121 ugnali Denver Nuggets, pri katerih se je Nikola Jokić podpisal pod nov trojni dvojček.

Los Angeles Lakers : Phoenix Suns 108:125 Strelci: Dončić 38 (11 sk., 9 izg. žog), Reaves 16, Knecht 13, Ayton 12 (9 sk.), James 10; Brooks 33, Gillespie 28, Williams in Goodwin 13, Booker 11 (poškodoval v prvi četrtini)

Učinek Luke Dončića: 38 točk (12/18 za 2, 3/8 za 3, 5/5 prosti meti), 11 skokov, 5 asistenc, 9 izg. žog v 31:33

Vrhunci tekme:

Noč na torek je v ligi NBA prinesla konec imenitnega niza Los Angeles Lakers, ki so po sedmih zaporednih zmagah tokrat naleteli na boljšega tekmeca. A še prej kot boljši tekmec so Jezernike z izjemo prve četrtine v Crypto.com Areni tokrat pokopale lastne napake in veliko število izgubljenih žog. Kar devet od skupno 19 jih je izgubil Luka Dončić, ki je bil z 38 točkami (12/18 za 2, 3/8 za 3, 5/5 prosti meti) in enajstimi skoki prvi strelec tekme, ob visokem zaostanku pa je srečanje končal že ob koncu tretje četrtine in brez razloga za zadovoljstvo.

Phoenix, ki je zmagal prvič po dveh zaporednih porazih, ni zaustavila niti poškodba osrednje figure ekipe Devina Bookerja, ki je srečanje končal že v prvi četrtini. Lakerse so pokopale predvsem izgubljene žoge, skupno so jih zapravili kar 21, od tega Dončić devet, iz teh pa je Phoenix dosegel kar 32 točk. Lakersi so kljub porazu še vedno na visokem drugem mestu zahoda z izkupičkom 15-5, Phoenix je sedmi (13-9).

Vrnitev LeBrona Jamesa, nov atomski uvod Dončića

V zasedbo Lakersov, ki še vedno pogrešajo Marcusa Smarta, se je po tekmi počitka vrnil LeBron James, ki je srečanje poleg Ruija Hachimure, DeAndreja Aytona, Austina Reavesa in Luke Dončića začel v prvi peterki. 26-letni Dončić je v ponedeljek prejel priznanje za igralca tedna na zahodu, izjemni slovenski as pa je dosegel tudi prve štiri točke Lakersov. Po izjemno izenačenem začetku in šesti točki Ljubljančana je trener JJ Redick slabih sedem minut pred koncem prve četrtine posegel po prvi minuti odmora.

LeBron James se je po tekmi premora vrnil na parket. Foto: Reuters

Ko je James zatem dosegel svoj prvi koš na tekmi za vodstvo s 15:9, je s tem postavil tudi najvišjo prednost katere izmed ekip na srečanju, kar priča o izenačenosti četrtine. Lakerse je v igri tako kot dan pred tem, ko je proti New Orleansu v prvi četrtini dosegel 20 točk, držal Dončić. Slovenec je ob koncu četrtine najprej dosegel koš iz fadeawaya, nato pa je povezal še dve zaporedni step back trojki za vodstvo s 27:26. Ljubljančan je še tretjič v zadnjih štirih tekmah v prvi četrtini dosegel 20 točk, za dve je bil nezgrešljiv (6/6), dosegel je dve trojki iz petih poskusov, ekipi pa sta prvih dvanajst minut končali poravnani na 31:31. Za goste je Devin Booker v prvi četrtini prispeval enajst točk.

Booker predčasno končal srečanje, a Phoenixa to ni zmotilo

Na začetku druge četrtine je Dončić pričakovano prejel nekaj počitka, James in Reaves pa sta skupaj dosegla prvih sedem točk Lakersov v četrtini. Po štirih minutah in pol se je ob vodstvu Jezernikov z 41:35 na parket vrnil tudi Dončić, ki si je že v drugi četrtini ob enem izmed košev ob zadetem dodatnem prostem metu prislužil ovacije občinstva in vzklike "MVP!" Phoenix je na drugi strani izkoriščal izgubljene žoge Lakersov, osem izgubljenih žog Lakersov so Suns pretvorili v deset točk. Pri Phoenixu je skrbi v drugi četrtini povzročala predvsem odsotnost Bookerja, ki je že dve minuti pred koncem prve četrtine odšel iz igre in se podal v garderobo, od koder se ni in ni vrnil, čeprav med igro ni bilo opaziti kakšnih večjih težav. Nekaj minut zatem so Suns sporočili, da se Booker zaradi bolečin v predelu dimelj ne bo vrnil na parket.

Devin Booker je zaradi poškodbe igral le v prvi četrtini. Foto: Reuters

Kljub odsotnosti prvega zvezdnika pa je Phoenix ob koncu prvega polčasa odlično izkoriščal napake in podarjene žoge Lakersov, ki so bili ob koncu druge četrtine povsem razglašeni. Dve minuti pred najdaljšim odmorom na srečanju je Collin Gillespie ob delnem izidu 11:3 potopil trojko za vodstvo z 58:50, Redicku pa ni preostalo drugega, kot da poseže po minuti odmora, a tudi ta ni obrodila sadov. Phoenix je letel po igrišču, na krilih delnega izida 19:4 pa je prvi polčas dobil s 66:52. Dončić je v prvem polčasu dosegel 27 točk, a je izgubil kar šest žog, ob tem pa so bili Lakers v 20 minutah, ki jih je preživel na parketu, slabši za 20 točk. Reaves je dodal štiri izgubljene žoge, skupno pa so jih Lakersi zapravili 12. Dillon Brooks se je za Phoenix v prvih dveh četrtinah podpisal pod 24 točk.

Ladja Lakersov potonila, Brooks blestel

Lakersi tudi v tretji četrtini niso našli igre, ki jih je krasila na zadnjih obračunih. Dončić, ki je sicer strelsko prednjačil, je imel že v sredini tretje četrtine na svojem računu kar devet izgubljenih žog, Lakersi so jih imeli po treh četrtinah skupno kar 17, te pa so Sunsi pretvorili v kar 25 točk, ob tem je Phoenix dosegel 24 točk iz protinapadov, Lakersi pa niti enega samega koša. Po trojki razpoloženega Brooksa 3:50 pred koncem tretjega dela je Phoenix povedel s 87:69, zatem pa je isti košarkar tik pred koncem tretje četrtine poskrbel za prvo vodstvo Phoenixa z več kot 20 točkami naskoka (94:73). V zadnjo četrtino so Sunsi odnesli prednost s 96:77.

Dillon Brooks je za Phoenix dosegel 33 točk. Foto: Reuters

Takoj na začetku zadnje četrtine se je Dončić dokončno usedel na klop in do konca srečanja ni več stopil na parket. Z belo zastavo je ob razglašeni predstavi svojih varovancev pomahal tudi Redick, slabih šest minut pred koncem pa je priložnost ponudil tudi košarkarjem, ki sicer nimajo veliko igralnih minut. Dalton Knecht je štiri minute pred koncem zadel trojko za 100:118, nakar je klop Phoenixa vzela minuto odmora, a zmaga gostov ni bila ogrožena niti za sekundo. Na koncu so slavili s 125:108.

Poleg Dončića so bili pri Lakersih dvomestni še štirje košarkarji. Reaves je dosegel 16 točk, izgubil je pet žog. Knecht je prispeval 13 točk, eno manj je ob devetih skokih proti ekipi, v dresu katere je do zdaj preživel najlepše trenutke kariere, dosegel Ayton. Deset točk je ob vrnitvi na parket in metu 3/10 iz igre dodal James. Pri Phoenixu je prednjačil Kanadčan Brooks s 33 točkami, pet manj jih je prispeval Collin Gillespie, Jordan Goodwin jih je vknjižil 13.

Jezernike zdaj čaka niz treh zaporednih gostovanj, ki ga bodo začeli v Kanadi. V noči na petek se bodo namreč ob 1.30 po slovenskem času pomerili s Toronto Raptors.

Dallas do druge zaporedne zmage, trojni dvojček Jokića premalo

Dallas Mavericks so s 131:121 zmagali na gostovanju pri Denver Nuggets. Ti so na domačem parketu v drugi četrtini vodili tudi s 17 točkami naskoka, a so se Mavericks vrnili v igro, na krilih zadnje četrtine, ki so jo dobili z 29:17 pa so prišli do svoje sedme zmage na 22. tekmi v sezoni. Anthony Davis, ki je izpustil zadnjo tekmo s Clippersi, je bil z 32 točkami in 13 skoki prvi strelec tekme, Ryan Nembhard je vknjižil 28 točk in deset asistenc, štiri točke manj je ob osmih skokih dodal Cooper Flagg. Za Denver je ob drugem porazu na zadnjih treh tekmah skupno pa šestem v sezoni Nikola Jokić vpisal trojni dvojček - 29 točk, 20 skokov in 13 asistenc, točko manj je dosegel Spencer Jones.

Anthony Davis je dosegel 32 točk. Foto: Reuters

Detroit po dveh porazih odgovoril

Vodilna ekipa vzhoda, Detroit Pistons, je po dveh zaporednih porazih prišla do zmage. Pistons so doma z 99:98 ugnali Atlanto Hawks, potem ko so 17 sekund pred koncem po košu Cada Cunninghama povedli z 99:95, nato je na drugi strani dve sekundi pred koncem trojko dosegel Nickeil Alexander-Walker, a je za kaj več Atlanti zmanjkalo časa. Jalen Duren je ob zmagi dosegel 21 točk in 11 skokov, Pistons so skok dobili s kar 60:34. Za Atlanto je Jalen Johnson prispeval 29 točk, 13 skokov in sedem asistenc.

Detroit Pistons so prišli do 17. zmage v sezoni. Foto: Reuters

Po treh zaporednih porazih pa so zmagali Cleveland Cavaliers, ki so s 135:119 premagali Indiano Pacers. Strelsko najbolj razpoložen je bil Donovan Mitchell, ki je dosegel 43 točk, k temu dosežku je dodal še devet skokov in šest asistenc. Milwaukee Bucks so izgubili še 13. v sezoni, Washington jih je na domačem parketu premagal s 129:126. Bucks so proti Wizardsom izgubili prvič po štirih zaporednih zmagah oziroma po kar 19 zmagah na zadnjih 22 medsebojnih tekmah. Milwaukee je sicer na začetku tretje četrtine še vodil s 75:60, a bil na koncu prekratek. CJ McCollum je ob zmagi dosegel 28 točk, za Milwaukee je Kevin Porter Jr. prispeval 30 točk (5/6 za 3), štiri točke manj je dodal Giannis Antetokounmpo.

Los Angeles Clippers so klonili še petič zapored, s 140:123 so bili boljši Miami Heat. Bam Adebayo je za zmago prispeval 27 točk in 14 skokov, Kawhi Leonard je za Clipperse dosegel 36 točk.

