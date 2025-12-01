Košarkarji Los Angeles Lakers so v noči na ponedeljek brez večjih težav in pretresov s 133:121 premagali New Orleans Pelicans in se podpisali še pod sedmo zaporedno zmago. Znova je bil v ospredju dvojec Luka Dončić – Austin Reaves, ki je skupaj dosegel 67 točk, po koncu pa med obema akterjema tako kot vedno ni manjkalo zbadanja.

Da v garderobi Los Angeles Lakers vladata dobra kemija in vzdušje, je jasno že po predstavah na parketu. V ospredju se največkrat znajdeta Luka Dončić in Austin Reaves, ki sta s svojim zbadljivim odnosom in šalami največkrat tarča predstavnikov sedme sile, ki z različnimi statističnimi podatki skrbijo, da Slovenec in Američan ohranjata zdravo mero tekmovalnosti.

Nič drugače ni bilo niti po tekmi z New Orleansom, na kateri je bil Dončić s 34 točkami prvi strelec, Reaves je dosegel točko manj, z izplenom Slovenca bi se lahko izenačil z zadetim prostim metom, a je zadnjega na tekmi zgrešil. "Moram ohraniti Lukovo samozavest na visoki ravni, da ne bom slučajno dve tekmi zapored dosegel več točk od njega (smeh, op. p.). Mama bo zagotovo jezna name, ker sovraži, ko grešim proste mete," se je po zmagi smejalo Reavesu, ki se je ob tem obregnil na tekmo z Dallasom, v kateri mu je pripadla vloga glavnega strelca.

Reaves je dosegel točko manj od Slovenca. Foto: Reuters

"Zgrešil je prosti met? S tistim bi se izenačil z mano, ne bi imel več. Hvalažen sem (smeh, op. p.), zahvalil se mu bom," pa je bil sarkastičen nasmejani Dončić, ki je odigral izvrsten prvi polčas, sploh prvo četrtino, v kateri je dosegel kar 20 točk in še enkrat več dokazal, da je v prvih četrtinah gonilna sila svojega kluba.

"Luka je v prvi četrtini dosegel 20 točk, odlično je kreiral, vsi so bili odlični na žogi, razen mene. Luka je eden najboljših košarkarjev, kar se tiče iger v prvih četrtinah. Vsake tekme ne moreš zmagati na lep način, včasih je grdo in načini, na katere mi zmagujemo mislim, da pričajo o raznovrstnosti naše igre. A igramo na pravi način, izgledamo dobro, začeli smo zadevati. Druge polčase moramo odigrati bolje, vemo, da v ligi NBA nobeno vodstvo ni dovolj veliko, a pomembno je, da v takih trenutkih naredimo vse, da je vodstvo še višje," je opozoril Reaves.

"Te tekme so težke," je opozoril Dončić. Foto: Reuters

46 točk je tudi največ, kar so jih Lakersi dosegli v eni četrtini v tej sezoni. Dončić je z asistencami ali koši sodeloval pri kar 29 točkah, kar je še toliko bolj neverjetno ob podatku, da so jih Pelicansi v celotni četrtini dosegli 27. "Vodili smo tudi z dvajsetimi točkami razlike, zmagali smo za 12, a te tekme so težke. Pomembno je, da delamo še naprej to, kar počnemo, smo v odličnem nizu. Mislim, da smo odlično začeli tekmo, pomembno je, da nadaljujemo v tem ritmu," pa je povedal Dončić.

Ayton kljub težavam s kolenom odlično razpoložen

Nekaj skrbi je v kader Lakersov vnesla morebitna poškodba Deandreja Aytona, ki je bil zaradi poškodbe kolena, s katerim je imel v tem tednu že težave, prisiljen zapustiti igro v zadnji četrtini. Nekaj ​​več kot sedem minut pred koncem tekme se je Ayton ob eni izmed obrambnih akcij prijel za koleno. Lakersi so akcijo prekinili z minuto odmora, ki je Aytonu omogočila, da se je vrnil na klop. Počasi je šepal nazaj in kazal znake očitne bolečine.

Glavni trener Lakersov JJ Redick je po tekmi dejal, da je bil center po tekmi v garderobi odlično razpoložen. Glede na to, da je bila poškodba zelo nedavna, pa Redick še ni imel nadaljnjih novic o Aytonu. Ta je tekmo končal v 27 minutah igre, iz igre je metal 7/9 8/8 s črte prostih metov ter dosegel 22 točk, imel je še 12 skokov, v obrambi je blokiral štiri mete. "Deandre je za nas zelo pomemben, velika pomoč, cenimo, da je del naše ekipe, igra odlično," je o soigralcu dejal Dončić. Tudi Ayton je po srečanju pomiril dogajanje in dejal, da se počuti dobro.

Deandre Ayton je dosegel 22 točk in 12 skokov. Foto: Reuters

Zmaga v čast hčerki

Slovenec je v prvem polčasu igral v čast drugemu rojstnemu dnevu hčerke Gabriele. Na srečanju z New Orleansom je nosil športne copate Jordan Luka 4 z imenom Hčerka. "Hčerka je imela dve leti, čas gre hitro, lepo je bilo zmagati na ta dan," je po srečanju dejal Dončić, ki ga s soigralci že v noči na torek čaka naslednja preizkušnja proti Phoenixu. "Pripravljeni bomo," je sporočil Dončić, ki je proti New Orleansu igral 35 minut.

Še pred tekmo pa si bo Dončić ogledal kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo med Švedsko in Slovenijo. Prvo tekmo je Slovenija v Kopru proti Estoniji v petek izgubila. "Videl sem to prvo tekmo, res se je končala nesrečno, a ni kaj. Tekma s Švedsko je ob 10. uri zjutraj po našem času, zagotovo si jo bom ogledal, ker nimamo treninga," je še dodal Dončić.

