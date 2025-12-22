Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
7.30

Osveženo pred

7 ur, 41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Alta Badia Paco Rassat Lucas Pinheiro Braathen Timon Haugan alpsko smučanje slalom

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 7.30

7 ur, 41 minut

Alpsko smučanje, Alta Badia, slalom (m)

Kruta realnost, ki boli in obuja spomine na nekdanje slovenske junake

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Timon Haugan, Schladming | Timon Haugan se lahko pohvali s statusom trenutno najboljšega slalomista na svetu. | Foto Reuters

Timon Haugan se lahko pohvali s statusom trenutno najboljšega slalomista na svetu.

Foto: Reuters

Najboljši slalomisti na svetu se bodo danes pomerili za točke v Alta Badii. Nastopilo bo 76 tekmovalcev, med njimi pa niti enega Slovenca, kar je nova zaušnica nekdaj paradni disciplini slovenskega alpskega smučanja. Prvi tek se bo začel ob 10. uri, finale pa tri in pol ure pozneje.

Štartni vrstni red, slalom (m), Alte Badia (1. tek):

Žan Kranjec
Sportal Kranjec v finalu pokazal drugačen obraz, s tretjim časom finala napredoval za kar 12 mest! #video

V nedeljo so se v Alta Badii za točke potegovali veleslalomisti, slovenske barve pa je z 12. mestom in zelo dobro predstavo v finalu branil Žan Kranjec. Dan pozneje bodo v priljubljenem zimskem središču v Italiji na delu slalomisti, predstavilo se bo 76 tekmovalcev, med njimi pa ne bo niti enega Slovenca. Kruta realnost nekdaj zelo trofejne in paradne discipline moškega alpskega smučanja bo tako znova poskrbela za nelagodje in nejevoljo ljubiteljev belih strmin na sončni strani Alp.

Lucas Pinheiro Braathen je bil najboljši na uvodnem slalomu sezone na Finskem. | Foto: Guliverimage Lucas Pinheiro Braathen je bil najboljši na uvodnem slalomu sezone na Finskem. Foto: Guliverimage

To bo 4. izmed 11 moških slalomov v tej sezoni. Za zdaj je najbolj uspešen Norvežan Timon Haugan (195 točk), najbližje na razpredelnici za mali kristalni globus pa sta mu Francoz Paco Rassat (140) in "norveški" Brazilec Lucas Pinheiro Braathen (126), tudi zmagovalec uvodnega slaloma sezone v Leviju. Na drugem slalomu sezone v Gurglu je bil najboljši Rassat, na zadnjem v Val d'Iseru pa je najhitreje prismučal do cilja Haugan.

Slovenija je imela v preteklosti kopico slalomskih junakov. Svojčas sta denimo v najkrajši disciplini spadala v svetovni vrh tako Bojan Križaj in Rok Petrovič. | Foto: Janez Pukšič, hrani: MNZS Slovenija je imela v preteklosti kopico slalomskih junakov. Svojčas sta denimo v najkrajši disciplini spadala v svetovni vrh tako Bojan Križaj in Rok Petrovič. Foto: Janez Pukšič, hrani: MNZS

Kot prvi bo danes preizkusil progo 29-letni Švicar Loic Meillard, kot zadnji pa s številko 76 dve leti starejši Nemec Alexander Schmid.

Finale se bo začel ob 13.30.

Katja Koren
Sportal Nepozabna slovenska senzacija s številko 66 #ndd
Ilka Štuhec
Sportal Super obeti v olimpijski sezoni: po smuku Ilka Štuhec izvrstna tudi v superveleslalomu
Miha Hrobat
Sportal Odermatt premagan, Hrobat razočaran: Morda bo treba narediti radikalno spremembo
Alta Badia Paco Rassat Lucas Pinheiro Braathen Timon Haugan alpsko smučanje slalom
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.