Kruta realnost, ki boli in obuja spomine na nekdanje slovenske junake

Najboljši slalomisti na svetu se bodo danes pomerili za točke v Alta Badii. Nastopilo bo 76 tekmovalcev, med njimi pa niti enega Slovenca, kar je nova zaušnica nekdaj paradni disciplini slovenskega alpskega smučanja. Prvi tek se bo začel ob 10. uri, finale pa tri in pol ure pozneje.

V nedeljo so se v Alta Badii za točke potegovali veleslalomisti, slovenske barve pa je z 12. mestom in zelo dobro predstavo v finalu branil Žan Kranjec. Dan pozneje bodo v priljubljenem zimskem središču v Italiji na delu slalomisti, predstavilo se bo 76 tekmovalcev, med njimi pa ne bo niti enega Slovenca. Kruta realnost nekdaj zelo trofejne in paradne discipline moškega alpskega smučanja bo tako znova poskrbela za nelagodje in nejevoljo ljubiteljev belih strmin na sončni strani Alp.

Lucas Pinheiro Braathen je bil najboljši na uvodnem slalomu sezone na Finskem. Foto: Guliverimage

To bo 4. izmed 11 moških slalomov v tej sezoni. Za zdaj je najbolj uspešen Norvežan Timon Haugan (195 točk), najbližje na razpredelnici za mali kristalni globus pa sta mu Francoz Paco Rassat (140) in "norveški" Brazilec Lucas Pinheiro Braathen (126), tudi zmagovalec uvodnega slaloma sezone v Leviju. Na drugem slalomu sezone v Gurglu je bil najboljši Rassat, na zadnjem v Val d'Iseru pa je najhitreje prismučal do cilja Haugan.

Slovenija je imela v preteklosti kopico slalomskih junakov. Svojčas sta denimo v najkrajši disciplini spadala v svetovni vrh tako Bojan Križaj in Rok Petrovič. Foto: Janez Pukšič, hrani: MNZS

Kot prvi bo danes preizkusil progo 29-letni Švicar Loic Meillard, kot zadnji pa s številko 76 dve leti starejši Nemec Alexander Schmid.

Finale se bo začel ob 13.30.