Leta 1993 je za veliko presenečenje v Flachauu poskrbela nekdanja alpska smučarka Katja Koren. Medtem ko so na superveleslalomu vsi čakali na konec tekme in zmago Italijanke Bibiane Perez, je s številko 66 navijače zahodne sosede utišala komaj 18-letna Korenova.

Najstnica iz Maribora je senzacionalno ugnala vso konkurenco in slavila svojo prvo in zadnjo zmago v svetovnem pokalu. Korenova je je Perezovo prehitela za osem stotink, na tretjem mestu je superveleslalomsko preizkušnjo končala nemška zvezdnica Katja Seizinger. Slovensko slavje je s petim mestom dopolnila Alenka Dovžan.

Smučarka iz Štajerske je s tem dva dneva po zmagi Jureta Koširja v slalomu dosegla prvo zmago v ženski konkurenci alpskega smučanja za samostojno Slovenijo. Drugi uspeh kariere je dosegla naslednje leto na olimpijskih igrah v Lillehammerju, kjer je z visoko štartno številko 33 osvojila bronasto olimpijsko kolajno v slalomu.

Leta 1979 se je rodila najboljša slovenska smučarska tekačica vseh časov Petra Majdič, ki je blestela predvsem na tekmah v klasični tehniki. Navduševala je v šprintih, v katerih je dosegla kar 20 od skupno 24 zmag v svetovnem pokalu. Kar 48-krat se je povzpela na zmagovalni oder.



Na svetovnih prvenstvih si je pritekla dve kolajni, leta 2007 je v Sapporu v klasičnem šprintu zasedla drugo mesto, štiri leta pozneje je bila v šprintu v prosti tehniki v Oslu bronasta. Bronastega leska je tudi njeno izjemno olimpijsko odličje iz Vancouvra leta 2010, ko je po hudem padcu na treningu zbrala dovolj moči in volje ter se kljub hudim bolečinam uvrstila med dobitnice kolajn.

Kar trikrat je zmagala v razvrstitvi svetovnega pokala v šprintu, v skupni razvrstitvi pa je bila najboljša druga (sezona 2008/09).

Zgodilo se je še ...

Leta 1974 je nekdanji hokejist Phil Esposito v dresu Bostona dosegel 500. zadetek v ligi NHL. To mu je uspelo kot šestemu hokejistu v zgodovini.



Leta 1985 so v finalu 74. Davisovega pokala slavili švedski teniški igralci. V Münchnu so s 3:2 premagali Nemce.

Leta 1990 je na prijateljski nogometni tekmi proti Romuniji na Reki (2:0) prvič za hrvaško reprezentanco nastopil Davor Šuker, ki je v 69 nastopih zabil še danes rekordnih 45 zadetkov za kockaste in bil leta 1998 na svetovnem prvenstvu v Franciji najboljši strelec turnirja. Na isti tekmi je v reprezentanci debitiral tudi Robert Jarni, ki je zbral 81 nastopov.

Leta 1990 je nekdanji kanadski hokejist Paul Coffey kot drugi branilec v zgodovini lige NHL dosegel tisoč točk. To mu je uspelo na rekordni 770. tekmi.

Leta 1996 je nekdanji angleški nogometni vratar Peter Shilton odigral že svojo 1000. ligaško tekmo, s katero se je v Guinnessovo knjigo rekordov zapisal kot prvi, ki je tolikokrat zaigral v eni od angleških lig. Na tekmi, ki jo je ob njegovem edinstvenem jubileju v živo prenašala britanska TV-mreža Sky Sports, je Shilton branil vrata londonskega četrtoligaškega kluba Leyton Orient in jih tudi ohranil nedotaknjena, saj je njegovo moštvo proti gostujočemu Brighton Hove Albionu zmagalo z 2:0. Svojo več kot 30 let trajajočo kariero je končal z rekordnimi 1.390 tekmami, vključno s 1.005 nastopi v klubih v višjih ligah. Shilton drži rekord po številu reprezentančnih tekem, zaigral je na 125 tekmah. S 119 nastopi za izbrano vrsto mu sledi Wayne Rooney.

Leta 2002 je športnik Slovenije po izboru športnih novinarjev postal telovadec Aljaž Pegan, najboljša športnica pa atletinja Jolanda Čeplak. Naziv najbolje ekipe v kolektivnih športih je pripadel hokejski reprezentanci, ekipe v individualnih športih pa skakalcem Robertu Kranjcu, Primožu Peterki, Damjanu Frasu in Petru Žonti, ki so na OI v Salt Lake Cityju dosegli tretje mesto.

Leta 2004 je na veleslalomu v St. Moritzu do svoje druga zmage v karieri svetovnega pokala prišla Tina Maze. Črnjanka, ki je po prvi vožnji zasedala drugo mesto, je za 12 stotink premagala Švedinjo Anjo Paerson, tretjega mesta pa se je veselila Španka Maria Jose Rienda Conteras.

Rodili so se …

Leta 1925 – pokojni turški nogometaš Lefter Küçükandonyadis

Leta 1931 – nekdanja nemška atletinja Gisela Birkemeyer

Leta 1953 – nekdanji kanadski hokejist Ian Turnbull

Leta 1959 – nekdanji nemški nogometaš Bernd Schuster

Leta 1963 – nekdanji italijanski nogometaš, trener Giuseppe Bergomi

Leta 1967 – nekdanji romunski nogometaš Dan Petrescu

Leta 1968 – nekdanji mehiški nogometaš Luis Hernández

Leta 1969 – nekdanja kanadska biatlonka Myriam Bédard

Leta 1972 – nekdanji kanadski hokejist Kirk Maltby

Leta 1975 – nekdanji ruski nogometaš Dmitri Khokhlov

Leta 1978 – nekdanji nigerijsko-poljski nogometaš Emmanuel Olisadebe

Leta 1979 – nekdanja smučarska tekačica Petra Majdič

Leta 1987 – portugalski nogometaš Éder