Leta 1997 je eden najuspešnejših slovenskih nogometašev Srečko Katanec postal trener Hita Gorice in se podal v trenerske vode. Pred tem je bil pomočnik selektorja v mladi reprezentanci, v Novi Gorici je prvič deloval kot samostojni trener. Z Novogoričani je podpisal pogodbo za dve leti in pol, a že poleti 1998 odšel, saj so ga pri Nogometni zvezi Slovenije postavili na mesto selektorja članske reprezentance.

Takrat je bilo to veliko presenečenje, a se je kmalu izkazalo, da je bila takšna odločitev takratnega predsednika NZS Rudija Zavrla zadetek v polno.

Slovenija se je pod vodstvom Katanca potem uvrstila na evropsko prvenstvo 2000, sploh prvo veliko nogometno tekmovanje v njeni zgodovini. Leta 2002 je zaigrala tudi na svetovnem prvenstvu 2002, po katerem se je Katanec po sporu s prvim zvezdnikom ekipe Zlatkom Zahovićem poslovil od izbrane vrste.

Leta 2013 se je Katanec vrnil na mesto selektorja Slovenije. Od tega položaja se je poslovil oktobra po zadnji kvalifikacijski tekmi za SP 2018 v Rusiji, kamor se Sloveniji ni uspelo uvrstiti. Konec leta 2017 ga je zamenjal njegov svetovalec Tomaž Kavčič. Katanec je bil selektor Združenih arabskih emiratov in Makedonije, s klopi pa je vodil še grški Olympiacos.

Zgodilo se je še:

Leta 1956 je francoska nogometna revija France Football prvič podelila nagrado zlato žogo za najboljšega evropskega nogometaša leta. Dobil jo je Anglež Sir Stanley Matthews, ki je takrat igral za Blackpool.

Leta 1988 je nogometna reprezentanca Savdske Arabije v finalu azijskega pokala po enajstmetrovkah premagala Južno Korejo s 4:3 in prišla do naslova azijskega prvaka.

Leta 2000 je italijanski nogometaš londonskega West Ham Uniteda Paolo Di Canio na prvenstveni tekmi proti Evertonu poskrbel za izjemno športno potezo, ko pri neodločenem izidu 1:1 ni hotel izkoristiti nesreče tekmecev in doseči zadetek, s katerim bi njegovo moštvo potem verjetno zmagalo. Di Canio je namreč sprejel žogo v kazenskem prostoru Evertona, v katerem je takrat nemočno ležal njihov poškodovani vratar, in bi jo lahko zlahka poslal v nebranjeno mrežo, vendar je svojo akcijo raje prekinil in žogo vzel v roke.

Leta 2000 je Nizozemec Guus Hiddink postal selektor Južne Koreje, ki jo je potem na svetovnem prvenstvu 2002 pred domačimi navijači popeljal do četrtega mesta.

Leta 2016 je takrat 17-letni smučarski skakalec Domen Prevc zmagal na drugi tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v švicarskem Engelbergu ter s četrto zmago v sezoni in karieri še povečal vodstvo v skupnem seštevku.

Leta 2017 je konec športne kariere naznanil brazilski zvezdnik Kaka. Z brazilsko reprezentanco je leta 2002 osvojil naslov svetovnih prvakov, nogometno pot si je začel utirati pri Sao Paulu, ime pa si je ustvaril pri Milanu. Med leti 2003 in 2009 je nosil rdeče-črni dres kluba iz Milana, kjer je postal eden najboljših vezistov tistega obdobja. Leta 2007 je dobil zlato žogo za najboljšega nogometaša na svetu. Kariero je končal v ZDA kot član Orlando Cityja.

Rodili so se:

1966 – Gianluca Pagliuca, nekdanji italijanski nogometaš

1967 – Darko Milanič, nekdanji slovenski nogometaš in trener

1969 – Jose Santiago Canizares, nekdanji španski nogometaš

1971 – Arantxa Sanchez Vicario, nekdanja španska teniška igralka

1983 – Janez Brajkovič, slovenski kolesar