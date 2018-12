Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 1947 so nogometaši madridskega Reala odigrali prvo tekmo na kultnem štadionu Santiago Bernabeu, na katerem igrajo še danes.

Ime je objekt, ki je ob odprtju sprejel kar 95 tisoč gledalcev (danes nekaj več kot 85 tisoč), dobil po svojem nekdanjem predsedniku, pred tem tudi trenerju in nogometašu kluba.

Bernabeu je bil predsednik kluba med letoma 1943 in 1978. Nekdanji napadalec velja za enega najpomembnejših ljudi v zgodovini kluba in je igral pomembno vlogo na poti Reala do enega najbolj pomembnih klubov v zgodovini nogometa.

Danes se lahko Real pohvali z enajstimi naslovi evropskega prvaka, zadnjega je osvojil letos, in rekordnimi 32 naslovi španskega prvaka.

Bernabeu je umrl leta 1978, star je bil 82 let.

Zgodilo se je še …

Leta 1995 je bil z mesta trenerja slovenske reprezentance v smučarskih skokih odstavljen Ludvik Zajc.

Leta 1996 je francoska smučarka Marielle Goitschel po 30 letih dobila zlato medaljo s svetovnega prvenstva v Grenoblu. Goitschelova je na omenjeni tekmi v smuku leta 1966 prišla v cilj kot druga za Avstrijko Eriko Schinegger, vendar pa so na olimpijskih igrah leta 1968 zdravniki presenečeno ugotovili, da je Erika pravzaprav moški.

Leta 1998 je slovenski smučar Jure Košir na slalomu za svetovni pokal v Sestrieru zasedel tretje mesto in po dobrih dveh letih spet stopil na stopničke za zmagovalce v najmočnejšem smučarskem tekmovanju.

Leta 2003 je argentinski nogometni trener Carlos Bianchi postal prvi, ki je v medcelinskem pokalu, nekakšen predhodnik zdajšnjega klubskega svetovnega prvenstva, prišel do tretje lovorike. Južnoameriški prvak Boca Juniors, na čigar klopi je sedel, je v Tokiu po enajstmetrovkah premagal Milan. Pred tem je sloviti argentinski trener isto lovoriko osvojil prav tako z Boco leta 2000 in še z Velezom Sarsfieldom šest let pred tem.

Leta 2008 je slovenski plavalec Peter Mankoč na evropskem prvenstvu v kratkih bazenih na Reki še devetič zapored postal evropski prvak na 100 metrov mešano. Ob tem je odplaval evropski rekord 51,97.

Rodili so se:

Leta 1956 – Hanni Wenzel, nekdanja alpska smučarka iz Liechtensteina

Leta 1960 – Diane Williams, nekdanja ameriška atletinja

Leta 1960 – Chris Waddle, nekdanji angleški nogometaš

Leta 1961 – Patrik Sundström, nekdanji švedski hokejist

Leta 1965 – Aljoša Asanović, nekdanji hrvaški nogometaš

Leta 1973 – Falk Balzer, nekdanji nemški atlet

Leta 1973 – Tomasz Radzinski, nekdanji kanadski nogometaš

Leta 1975 – Zoran Lubej, nekdanji slovenski rokometaš

Leta 1979 – Michael Owen, nekdanji angleški nogometaš

Leta 1980 – Didier Zokora, nogometaš iz Slonokoščene obale

Leta 1982 – Steve Sidwell, angleški nogometaš

Leta 1985 – Jakub Blaszczykowski, poljski nogometaš