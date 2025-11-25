Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

25. 11. 2025,
19.35

1 ura, 7 minut

NBA košarka Liga NBA

Rodney Rogers (1971–2025)

Umrl je nekdanji najboljši šesti igralec Rodney Rogers

R. Sp.

Rodney Rogers je umrl v 55. letu starosti.

Rodney Rogers je umrl v 55. letu starosti.

Foto: Guliverimage

V 55. letu starosti je pretekli konec tedna umrl nekdanji dolgoletni košarkar iz lige NBA Rodney Rogers, ki je bil leta 2000 izbran za najboljšega šestega igralca sezone. Rogers je po koncu kariere doživel hudo nesrečo, zaradi posledic katere je bil zadnjih 17 let na invalidskem vozičku.

Skozi 12-letno kariero v najmočnejši košarkarski ligi je Rodney Rogers nosil dres klubov Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Boston Celtics, New Jersey Nets, New Orleans Hornets in Philadelphia 76ers. Leta 2000 je bil kot član Phoenixa izbran za najboljšega šestega igralca (košarkarja s klopi) sezone.

Leta 2008 si je v nesreči huje poškodoval hrbtenjačo in ostal paraliziran od vratu navzdol.

Tri leta po koncu kariere se je huje poškodoval v nesreči z dirt bike motorjem in zaradi težke poškodbe hrbtenjače ostal paraliziran od ramen navzdol.

"V ligi NBA smo globoko užaloščeni ob smrti Rodneyja Rogersa. Rodney si je med igranjem za Phoenix Suns prislužil nagrado za šestega igralca leta in je bil v svoji 12-letni karieri v ligi NBA ljubljeni soigralec. Spominjali se ga bomo ne le po njegovih dosežkih na igrišču, temveč tudi po izjemni odpornosti, pogumu in velikodušnosti, ki jih je izkazoval skozi vse življenje – lastnostih, ki so navdihnile mnogo ljudi. Izrekamo iskreno sožalje Rodneyjevi ženi Faye in njuni družini," so pri ligi NBA ob smrti Rogersa med drugim zapisali v sporočilu za javnost.

