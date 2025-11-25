Rokometaši LL Grosist Slovana so imeli v petem krogu evropske lige na gostovanju pri zadnjeuvrščeni ekipi skupine C Baia Mare priložnost, da si krog pred koncem z zmago zagotovijo napredovanje v glavni del tekmovanja, a so si varovanci Uroša Zormana močno zapletli položaj. V Romuniji so izgubili z 22:28 in po zmagi Granollersa nad vodilnim Aarhusom padli na tretje mesto. Na zadnji tekmi tega dela bodo gostili vodilno dansko zasedbo, trenutno drugi Granollers, ki ima točko več od Slovanov, pa bo doma igral proti klubu Baia Mare.

Baia Mare : LL Grosist Slovan 28:22 (13:9) Dvorana Lascar Pana, sodnika: Cipov in Klus (oba Slovaška). Baia Mare: Sincu, Makaria, Nagy 5, Stanciu 1, Botea 5, Racolta, Pavlov, Kotrc 7, Kozakevič 2 (1), Pop 3, Vujić, Da Silva Mollino 4, Fotache, Sabou, Ardelean, Zeinelabedin 1

Sincu, Makaria, Nagy 5, Stanciu 1, Botea 5, Racolta, Pavlov, Kotrc 7, Kozakevič 2 (1), Pop 3, Vujić, Da Silva Mollino 4, Fotache, Sabou, Ardelean, Zeinelabedin 1 LL Grosist Slovan: Bojić, Panjtar, Slatinek Jovičič 1, Višček 1, Grabner, Ljevar, Pajt 1 (1), Ljevar, Marguč 1, Mlivić 3, Kljun 4, Miklavec 6, Brozović, Skube 2, Zobec 3 (1), Žabić, Suholežnik.

Bojić, Panjtar, Slatinek Jovičič 1, Višček 1, Grabner, Ljevar, Pajt 1 (1), Ljevar, Marguč 1, Mlivić 3, Kljun 4, Miklavec 6, Brozović, Skube 2, Zobec 3 (1), Žabić, Suholežnik. Sedemmetrovke: Baia Mare 1 (1), LL Grosist Slovan 3 (2)

Baia Mare 1 (1), LL Grosist Slovan 3 (2) Izključitve: Baia Mare 10, LL Grosist Slovan 10 minut

Baia Mare 10, LL Grosist Slovan 10 minut Rdeči karton: Ljevar (51.)

Ljubljanska zasedba nadaljuje toplo-hladne predstave v evropski ligi. Po visoki zmagi pred tednom v predmestju Barcelone proti Granollersu s 35:27 je v severnem delu Romunije prikazala slabo predstavo in po tretjem porazu pod velik vprašaj postavila napredovanje v glavni del tekmovanja, kamor se bosta uvrstili najboljši ekipi iz skupine C.

Odločilna tekma jo čaka čez teden dni v Ljubljani proti Aarhusu. A tudi morebitna zmaga ne bo zadostovala za napredovanje, njena usoda bo odvisna od razpleta druge tekme, na kateri bo Granollers, ki je danes slavil na Danskem z 29:28, gostil Baio Mare.

Po petih krogih je v vodstvu Aarhus z osmimi točkami, Granollers jih je zbral pet, LL Grosist Slovan štiri, Baia Mare pa tri.

Slovenski prvaki so slabo odprli tekmo v Romuniji. Po vsega 11 minutah igre so si pridelali zaostanek šestih golov (1:7), ljubljanski strateg Uroš Zorman pa je že v osmi minuti zahteval svojo prvo minuto odmora.

Foto: Aleš Fevžer

Sredi prvega polčasa so Kodeljevčani le nekoliko povezali svoje vrste in v 18. minuti več kot prepolovili visok zaostanek (6:9), kljub pritisku in bojevitejši predstavi pa je njihov zaostanek na polovici tekme znašal štiri zadetke (9:13).

Začetek drugega polčasa je bil preslikava prvega. V ljubljanski ekipi je znova "kapljalo in curljalo" na vse strani, gostitelji pa so jim po delnem izidu 4:0 že v 35. minuti ušli na osem golov (9:17). V nadaljevanju niso našli načina, da se približajo romunski zasedbi, največji zaostanek je nekajkrat znašal devet golov.

Pri Ljubljančanih sta bila najučinkovitejša Vid Miklavec s šestimi in Tadej Kljun s štirimi goli.

Zorman: Brez besed

"Po takšni predstavi sem brez besed, v primerjavi s tekmo v Španiji smo naredili deset korakov nazaj. V prvem polčasu ni bilo nobene energije, pa tudi nobenih čustev in želje ni bilo videti na igrišču. Po slabem uvodu v drugo polovico, ko smo zaostali za sedem, osem golov, se nismo več vrnili v igro," je bil po dvoboju močno razočaran Zorman.

Evropska liga, peti krog:

Torek, 25. november:

Lestvica skupine C: 1. Skanderborg 5 tekem – 8 točk

2. Granollers 5 – 5

.........................................

3. Slovan 5 – 4

4. Minaur Baia Mare 4 – 1

